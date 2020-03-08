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aksam.com.tr
  • 08 Mart 2020 Pazar 13:07
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  • 08 Mart 2020 Pazar 13:07

Formula 1 Bahreyn GP, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

Formula 1 Bahreyn GP, koronavirüs nedeniyle seyircisiz yapılacak

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Tarihteki ilk seyircisiz Formula 1 yarışı olacak.

Formula 1'de Çin Grand Prix'in koronavirüs nedeniyle iptal edilmesinin ardından, bir kötü haber de Bahreyn için geldi. 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak olan F1 Bahreyn GP, seyircisiz olarak yapılacak.

12-15 Mart tarihlerinde Avustralya Grand Prix ile start alacak olan Formula 1'de, sezonun ikinci yarışı olan Bahreyn de koronavirüsten etkilendi. Bahreyn GP organizatörlerinin yaptığı açıklamaya göre, ülkede görülen koronavirüs salgını nedeniyle 19-22 Mart tarihlerinde koşulacak Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak yapılacağı duyuruldu.

Sezon öncesi yapılan toplantılar sonucunda koronavirüs salgını sebebiyle Çin Grand Prix iptal edilirken, Bahreyn Grand Prix de koronavirüsten etkilenen bir diğer Grand Prix oldu.

Öte yandan Bahreyn GP'nin seyircisiz olarak koşulmasıyla birlikte Formula 1 tarihinde ilk kez bir yarış seyircisiz olarak gerçekleştirilecek.

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