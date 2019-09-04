Florin Andone'nin sözleşmesinde sürpriz detay! Geri dönebilir

Galatasaray'ın transferin son gününde sürpriz bir şekilde Brighton'dan kadrosuna kattığı Rumen golcü Florin Andone konusunda sürpriz bir açıklama geldi.

Brighton menajeri Graham Potter, Andone'yi Galatasaray'da yakından takip edeceklerini ve Ocak'ta geri çağırabileceklerini söyledi.

"OCAK'TA ÇAĞIRABİLİRİZ"

Graham Potter açıklamasında, "Andone'nin Galatasaray'a kiralık olarak gitmesiyle ona düzenli forma bulma şansı doğdu. Şampiyonlar Ligi'nde oynama beklentisi vardı. Ona en iyi dikelerimi gönderiyorum. Ocak'ta geri çağırma seçeneğine sahibiz. Galatasaray'daki durumunu yakından takip edeceğiz" sözlerini kullandı

Brighton & Hove Albion'da 30 maçta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu 6 gol atma başarısı gösterdi.

İngiliz ekibinde 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan Andone için 700 bin euro kiralama bedeli ödenmişti. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray'da 2.5 milyon euro maaş alacak.

(Sporx)