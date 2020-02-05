Florin Andone'nin dönüşü muhteşem olacak! Terim ile görüştü ve...

TM Dijital / Emre KACAN
Galatasaray'ın transfer döneminin son günü kadrosuna kattığı ve oynadığı dakikalarda Elmander'i andıran hırslı futboluyla beğeni kazanan Florin Andone, 11. haftada oynanan Gaziantep deplasmanında sakatlanmış ve ilk devreyi kapatmıştı. Brighton & Hove Albion'dan kirananan golcü oyuncunun sözleşmesinin fesih edilecek geri gönderilmesi gündeme gelirken, başta Fatih Terim olmak üzere taraftarın da desteğiyle alınan karar doğrultusunda geri dönüş süresi beklenmişti. 3 ay gibi bir sürede ağır sakatlığını atlatan Rumen yıldız, geçtiğimiz hafta antrenmanlara başladı ve bugün kupada oynanacak Alanyaspor maçında kafileye dahil edildi.
BORCUMU GOLLERİMLE ÖDEYECEĞİM
Sakatlığı sonrası kiralık sözleşmesinin feshedilmesi gündeme gelmesine rağmen teknik direktör Fatih Terim'in arkasında durması ve taraftarın muhteşem desteğini her zaman yanında hissettiğini söyleyen Andone'nin, "Yabancı futbolcu statüsünde olmam sebebiyle üzerimin çizilmesi sürpriz olmazdı. Ama kulübüm arkamda durdu. Fatih hocam ve taraftarlarımızı, bana gösterdikleri destek için pişman etmeyeceğim. Şampiyonluk yolunda vefa borcumu atacağım gollerle ödeyeceğim. Ve bu kulüple şampiyonluk kupasını kaldıracağım" dediği öğrenildi.
Kendini zorla kadroya aldırdı!
Ayrıca Florin Andone'nin, sakatlığını atlatması sonrası daha yeni yeni antrenmanlara başlaması sebebiyle Alanyaspor ile oynanacak kupa maçında kafileye dahil edilmesi beklenmiyordu. Ancak Rumen golcünün, Fatih Terim ile yaptığı özel görüşmede maçta süre almasa bile takıma katılmayı çok istediğini belirterek, arkadaşlarıyla bir arada olmak istemesi üzerine kadroya alındığı belirtildi.
Galatasaray'ın Rumen golcüsü Florin Andone, sakatlığını atlattı ve sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. 26 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'a olan borcunu golleriyle ödeyeceğini söyledi.
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