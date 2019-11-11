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  3. Florin Andone'den Galatasaray'a kötü haber

Florin Andone'den Galatasaray'a kötü haber

Florin Andone'den Galatasaray'a kötü haber

Galatasaray, Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında gerilme olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Florin Andone'nin sağ diz iç yan bağında yırtık ve ön çapraz bağında gerilme olduğunu açıkladı.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;

"Gaziantep FK maçında yaşadığı sağlık problemi nedeniyle müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Florin Andone’nin, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde yapılan tetkikleri sonrası, sağ diz iç yan bağında subtotal (tama yakın) yırtık, ön çapraz bağında gerilme ve kısmi hasar tespit edilmiştir."


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