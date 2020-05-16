Florin Andone, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberleri yalanladı

Sarı Kırmızılı ekibin Rumen golcüsü Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.
Twitter hesabı üzerinden test sonucu ile ilgili açıklama yapan tecrübeli forvet, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”
Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.
Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.
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