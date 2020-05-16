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aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02
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  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 16:02

Florin Andone, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberleri yalanladı

Florin Andone, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberleri yalanladı

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Galatasaray'ın golcü futbolcusu Florin Andone, koronavirüse yakalandığına dair çıkan haberleri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.

Sarı Kırmızılı ekibin Rumen golcüsü Florin Andone, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla corona virüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberleri yalanladı.

Twitter hesabı üzerinden test sonucu ile ilgili açıklama yapan tecrübeli forvet, "Sağlığım hakkında bazı haberler gördüm. Herhangi bir virüs belirtisi göstermediğimi ve iyi olduğumu açıkça belirtmek istiyorum. Hem cuma hem de perşembe günü ilgili testleri yaptık ve sonuçlar negatifti. Bu mesaj aracılığıyla hem ailemin hem de kendi sağlığımın iyi olduğunu netleştirmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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