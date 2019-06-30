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Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu

Florijana Ismaili, Como Gölü'nde kayboldu

İsviçre Kadın Milli Takımı'nın ve Young Boys'un 24 yaşındaki futbolcusu Florijana Ismaili, yüzmek için girdiği Como Gölü'nden bir daha çıkmadı. Genç oyuncuyu arama çalışmaları sürüyor.

İsviçreli futbolseverlerin endişeli bekleyişi sürüyor. Kadın Milli Futbol Takımı'nın ve Young Boys'un kaptanı Florijana Ismaili, yüzmek için atladığı Como Gölü'nde kayboldu.

İsviçre basınında yer alan haberlere göre polis genç futbolcuyu bulmak için çalışma başlattı. Bir açıklama yayınlayan polis kaynakları, oyununun hayatından endişe duyulduğunu ifade ederken umutlarını koruduklarını bildirdi.

Arnavut asıllı İsviçreli orta saha oyuncusu Ismaili, milli takım formasıyla çıktığı 33 maçta 3 gole imzasını atmıştı.

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