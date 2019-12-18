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  3. Merih Demiral'ın muhteşem performansı sonrası transfer iptal oldu!

Merih Demiral'ın muhteşem performansı sonrası transfer iptal oldu!

Merih Demiral'ın muhteşem performansı sonrası transfer iptal oldu!

Milan ve Leicester City'nin yakından ilgilendiği Merih Demiral Juventus'ta kalacak.

TM Dijital Haber Merkezi

Udinese ve Bayer Leverkusen maçlarında oynadığı futbolla göz dolduran, performansıyla De Ligt’in önünde olduğu görülen Merih Demiral’ın Juventus’tan ayrılmayacağı öğrenilirken, Sarri’nin yetenekli öğrencisini bırakmayacağı belirtildi.

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Milan’ın ısrarla istediği, bonservisine 40 milyon Euro verdiği Merih Demiral’ın Juventus’la yoluna devam edeceği anlaşılırken, Çağlar Söyüncü’nün yanına milli stoperi isteyen Leicester City’e de kapıların kapandığı ifade edildi.

GÖTZE TRENİ KAÇIYOR...

Özellikle son dönemlerde adı sık sık Türk kulüpleriyle anılan, sezon sonunda B.Dortmund ile kontratı bitecek olan Mario Götze elden kaçıyor. Lucien Favre’nin fazla forma şansı vermediği 27 yaşındaki ‘10’ numaranın Herta Berlin’le anlaşmaya varan Jurgen Klinsmann’ın yanına gideceği belirtilirken, oyuncunun da 55 yaşındaki teknik adamla çalışmaya sıcak baktığı bildirildi.

Bu sezon 15 maça çıkan Mario Göteze 2 gol 1 asist yapabildi.


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