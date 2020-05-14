Flamengo'nun genç defansı Caio Alves Roque Gomes için en güçlü aday Fenerbahçe

Br.bolavip.com adlı internet sitesi, Milan ve Fenerbahçe'nin, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Caio Roque için temasta olduğunu okuyucularına aktardı.
Haberin detayında şu bilgiler verildi:
“18 yaşındaki Flamengolu, Milan ve Fenerbahçe'nin radarında.
Oyuncu, yakın zamanda Brezilya kulübü ile olan sözleşmesini yeniledi. Ayrıca, 70 milyon €'luk bir sözleşme fesih maddesi var.
Milan, Theo Hernandez'in yerine aynı rolde olan bir ismi arıyor ancak şu anda Milan kulübü Caio Roque için somut bir adım atmadı.
"FENERBAHÇE İLETİŞİME GEÇTİ"
Şu anda sadece Türkiye Süper Lig takımı Fenerbahçe oyuncuyla iletişime geçti. Ayrıca onunla sözleşme imzalamak için en istekli kulüp durumunda.”
(Sabah)
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs gündemi ve TFF'nin liglerle ilgili aldığı karara dair kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Yeni sezonun transferlerine kaynak yaratmak için futbolcu satmak isteyen Galatasaray, Brezilyalı stoperi Marcao için Valencia'dan 12 milyon Euro'luk teklif aldı. Sarı-Kırmızılılar bu teklife ‘sezon sonu görüşelim' cevabını verdi. Cimbom, başarılı savunmacıyı, Portekiz ekibi Chaves'ten 4 milyon Euro karşılığında kadrosuna katmıştı.
Bir süredir adı Fenerbahçe'yle anılan 24 yaşındaki golcü George Puscas'la ilgili Reading Teknik Direktörü Mark Bowen'den açıklama geldi. Bowen, “Yönetimle konuştum, Fenerbahçe'den herhangi bir teklif olmamış” dedi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Fas ligi ekiplerinden Wydad'da forma giyen 21 yaşındaki Achraf Dari'yi kadrosuna katmak istiyor. Genç stoper, sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Galatasaray'dan teklif aldığını itiraf etti.
Brezilya medyası, Flamengo'nun 18 yaşındaki defans oyuncusu Caio Alves Roque Gomes için Fenerbahçe ve Milan'ın devrede olduğunu yazdı. Haber detayında, Milan'ın genç savunmacı için somut bir adım atmadığı, Fenerbahçe'nin ise oyuncuyla iletişime geçtiği aktarıldı.
Adı bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Javier Pastore, Roma ile sözleşmesini tamamladıktan sonra ülkesi Arjantin'e döneceğini açıkladı. Başarılı futbolcu ayrıca Çin'den 4 yıllık sözleşme teklifi aldığını ve reddettiğini de sözlerine ekledi.
Tigres ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jürgen Damm, transferine dair açıklamalarda bulundu. ‘River Plate ve Monterrey'e kesinlikle gitmem' diyen 27 yaşındaki sağ kanat, “MLS'e gidebilirim ama Avrupa daha fazla ilgimi çekiyor. Her ihtimale açığım, menajerimden haber bekliyorum” dedi.