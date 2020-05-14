Flamengo'nun genç defansı Caio Alves Roque Gomes için en güçlü aday Fenerbahçe

Brezilya medyası, Flamengo'nun 18 yaşındaki defans oyuncusu Caio Alves Roque Gomes için Fenerbahçe ve Milan'ın devrede olduğunu yazdı. Haber detayında, Milan'ın genç savunmacı için somut bir adım atmadığı, Fenerbahçe'nin ise oyuncuyla iletişime geçtiği aktarıldı.

Br.bolavip.com adlı internet sitesi, Milan ve Fenerbahçe'nin, Brezilya'nın Flamengo takımında forma giyen Caio Roque için temasta olduğunu okuyucularına aktardı.



Haberin detayında şu bilgiler verildi:

“18 yaşındaki Flamengolu, Milan ve Fenerbahçe'nin radarında.

Oyuncu, yakın zamanda Brezilya kulübü ile olan sözleşmesini yeniledi. Ayrıca, 70 milyon €'luk bir sözleşme fesih maddesi var.

Milan, Theo Hernandez'in yerine aynı rolde olan bir ismi arıyor ancak şu anda Milan kulübü Caio Roque için somut bir adım atmadı.

"FENERBAHÇE İLETİŞİME GEÇTİ"

Şu anda sadece Türkiye Süper Lig takımı Fenerbahçe oyuncuyla iletişime geçti. Ayrıca onunla sözleşme imzalamak için en istekli kulüp durumunda.”

(Sabah)