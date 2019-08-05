Flamengo, Galatasaray'ın Gustavo Cuellar için yaptığı teklifi kabul etti

Galatasaray yönetiminin Flamengo'da forma giyen Gustavo Cuellar için kulübü ile ilk teması gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sarı-Kırmızılılar Flamengolu yöneticilere 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Brezilyalı yöneticilerin teklifi olumlu bulduğu ancak ödeme takvimi konusunda taraflar arasında mutabakat sağlanamadığı için bu transferde son hamlenin henüz gerçekleşmediği vurgulandı.

(Star)