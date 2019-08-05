Flamengo, Galatasaray'ın Gustavo Cuellar için yaptığı teklifi kabul etti

Sarı-Kırmızılılar Flamengolu yöneticilere 26 yaşındaki Kolombiyalı ön libero için 3 milyon euroluk bir teklif yaptığı ifade edildi. Brezilyalı yöneticilerin teklifi olumlu bulduğu ancak ödeme takvimi konusunda taraflar arasında mutabakat sağlanamadığı için bu transferde son hamlenin henüz gerçekleşmediği vurgulandı.
(Star)
Galatasaray’a Tiemoue Bakayoko’dan kötü haber geldi. Bu sezon Chelsea’de forma savaşı vermek isteyen yıldız futbolcunun kesinlikle Süper Lig’e gelmeyi düşünmediği bildirildi.
Yusuf Yazıcı, Fransa'da Lille ile yapacağı transfer görüşmesi için Trabzon'dan ayrıldı.
Transfer sürecinde özellikle Galatasaray taraftarının kafasında soru işaretleri bırakan Jimmy Durmaz, idmanlarda ve hazırlık maçlarında gösterdiği performansla tam not aldı.
Aleksandar Kolarov ile 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varıldı, Roma da 3 milyon euroya ikna edildi. Sırp yıldız kısa süre içinde İstanbul’a gelecek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’la da görüşecek. Bu iş artık resmiyete kaldı.
KATAR’IN Al Raya Sport gazetesi, “Diagne, İstanbul’daki evini sattı ve Al Rayyan Kulübü safl arına katıldı” haberini duyurdu.
Transfer çalışmalarına devam eden Sivasspor, İsrailli orta saha Bibras Natcho ile anlaşmak üzere.
Dün oynanan Marsilya maçında etkili futboluyla dikkat çeken Eljif Elmas, hocası Ancelotti’den de tam not aldı.