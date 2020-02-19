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aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
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  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 08:00

Fırtına İstanbul'da esiyor

Fırtına İstanbul'da esiyor

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Süper Lig’de hafta sonu Beşiktaş’a konuk olacak lider Trabzonspor, “İstanbul’un 3 büyükleri”ne karşı yine iyi sonuçlarını sürdürmenin mücadelesini verecek.

AKŞAM

TRABZONSPOR; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı son 2 sezonda oynadığı 10 maçta sadece 1 kez yenildi. Karadeniz ekibi, söz konusu rakipleri karşısında son yenilgisini 1 yıl önce yaşadı. En son geçen sezon ligin 21. haftasında, 10 Şubat’ta İstanbul’da Galatasaray’a karşı 3-1 kaybeden Bordo-Mavililer, rakipleri karşısında son yenilgisini 374 gün önce yaşadı. Bordo-Mavili takım, 2010-2011’deki Şenol Güneş döneminin ardından aynı sezon içerisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’yi 8 sezon sonra yenme başarısı gösterdi.

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