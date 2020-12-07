Fırsatçı golcü Diagne

Diagne, Galatasaray’da forma giydiği 33 resmi maçta 18 gol atarken, Falcao ise oynadığı 29 müsabakada 16 gol kaydetti. Galatasaray’ın geçen sezon Club Brugge’a kiralık olarak gönderdiği Diagne, Belçika’da bekleneni verememişti.
Ancak Galatasaray’a dönüşündeki şansını iyi değerlendirdi. Falcao’nun sakatlanması sonrasında Babel forvete geçmişti. Ancak o da koronaya yakalanınca Diagne sahne aldı. Falcao döndüğünde, Senegalli’nin yedeği olacak.
Galatasaray'da sakat Falcao'nun yokluğunda ilk 11'de görev alan Senegalli Diagne, son 3 maçta 5 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.
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