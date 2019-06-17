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Fıratcan Üzüm: Burada olmak heyecan verici

Fıratcan Üzüm: Burada olmak heyecan verici

Trabzonspor'da yeni transfer Fıratcan Üzüm için imza töreni düzenlendi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende konuşan bordo mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, "Trabzonspor'un politikası genç oyuncuları bünyesine kazandırıp yıldız yapmaktır. Bu şekilde hem kulübümüze katkı sağlayıp hem de milli takımımıza oyuncu yetiştirmeyi planlıyoruz. Fıratcan, scout ekibimizin izleyip beğendiği, yıldız adayı olarak gördüğümüz bir oyuncu. Bu nedenle aramızda. Büyük bir kulübe geldi, inşallah takımımıza katkı sağlar. Hem kulübümüz hem de oyuncumuz için hayırlı olsun" dedi.

FIRATCAN: BANA DUYULAN GÜVENİ BOŞA ÇIKARMAYACAĞIM

Yapılan sağlık kontrolünün ardından kendisi için düzenlenen imza törenine katılan Fıratcan Üzüm ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Burada olmak heyecan verici. Böyle bir camiada bulunduğum için gururluyum. Trabzonspor Kulübü'nün özellikle gençlere bakış açısı gelmemde çok etkili oldu. Kulübümün bana duyduğu güveni boşa çıkarmayıp sahada elimden gelenin en iyisi yapacağım. Taraftarlarımıza layık olmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

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