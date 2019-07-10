Fiorentina, Medel için Beşiktaş'a yeni bir teklif yapma hazırlığında
İtalyan kulüplerinden Fiorentina'nın bir süredir görüştüğü Medel için Beşiktaş'a yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.
Beşiktaş 'ta Medel'in durumu tam anlamıyla netleşmedi. Bir süredir Şilili futbolcu için Siyah-Beyazlı yönetimle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Fiorentina'nın yeni bir teklif sunmaya hazırlandığı ortaya çıktı. İtalyan kulübünün bu transferi kısa sürede bitirmeye kararlı olduğu öne sürüldü.
6 MİLYON EURO
Maddi olarak büyük bir çıkmaz içinde olan Beşiktaş Yönetimi'nin Şilili futbolcu için 6 milyon Euro istediği belirlendi. Bu transferde bu hafta içersinde yeni gelişmeler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
MEDEL'İN DURUMU BİLMECE
Beşiktaş Yönetimi'nin Medel'i bir an önce satmayı planladığı öne sürüldü. (Takvim)