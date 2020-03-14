Fiorentina iki futbolcusunun koronavirüs kaptığını açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, İtalyan futbol ligi Serie A'da yayılmaya devam ediyor. Daha önce Juventuslu Rugani'nin virüsü kaptığı açıklanırken, Fiorentina kulübü de kötü haberi paylaştı.

İtalyan ekibi, futbolcuları Partick Cutrone ve German Pezella ile fizyoterapistleri Stefano Dainelli'nin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüp ayrıca bu isimlerin sağlık durumlarının iyi olduğunu da takipçileriyle paylaştı.

İKİLİ YENİ KATILMIŞTI

Piyasa değerleri 18'er milyon Euro olan iki önemli oyuncudan Cutrone (22), İngiliz Wolverhampton takımından Ocak ayında kiralık olarak gelmiş, Pezzella (28) ise sezon başında İspanya'nın Real Betis takımından bonservisiyle satın alınmıştı.