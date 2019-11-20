Filip Novak yoksa Abdurrahim Dursun var

Novak'ın 1 ay sahalardan uzak kalacak olması nedeniyle planları bozulan teknik direktör Ünal Karaman, yerine Ümit Milli Takım forması da giyen 20 yaşındaki sol bek Abdurrahim'i oynatmayı düşünüyor.

Ligde bu sezon 11 maçın 10'unda kadroya girmeyi başaran Abdurrahim, ilk ve tek resmi maçına ise Avrupa Ligi'nde Krasnodar deplasmanında çıktı.

(Sabah)