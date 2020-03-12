Filip Novak, kariyerinin zirvesinde

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, 19. hafta erteleme maçında deplasmanda Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Takımını 1-0 öne geçiren golü atan Filip Novak, Karadeniz ekibine geldiği Ocak 2018’den itibaren Süper Lig (11), Ziraat Türkiye Kupası (2) ve UEFA Avrupa Kupası (1) maçlarında toplam 14 gol atarak, sezon tamamlanmadan kariyerinin en verimli dönemine imza attı.
2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland’dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, Danimarka takımında forma giydiği 95 maçta 14 gol attı. 29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda oynadığı 139 maçta 15 gol atarken, 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor’da ise 78 maçta 14 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.
İtalya'daki koronavirüs salgını Juventus'ta forma giyen Daniele Rugani'ye kadar sıçrarken Siyah-Beyazlıların yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, bu gelişme sonrası Portekiz'den İtalya'ya dönmeyeceğini kulüp yetkililerine bildirdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de hafta sonu Beşiktaş ile oynayacakları derbideki taktiğini futbolcularına anlatmaya başladı. İşte tecrübeli teknik adamın, siyah beyazlıları etkisiz hale getirmeyi düşündüğü taktiği...
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UEFA Şampiyonlar Lig Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Borussia Dortmund'u evinde 2-0'la geçen Paris-Saint Germain, çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Neymar ve Emre Can arasında gergin anlar yaşandı.
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Galatasaray'ın dün yaptığı idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan Henry Onyekuru'nun durumu belli oldu. Genç yıldızın ciddi bir sorunu olmadığı öğrenildi. Nijeryalı futbolcunun Beşiktaş derbisinde oynaması bekleniyor.
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