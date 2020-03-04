Filip Novak Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rövanş maçı için avantajlı skor elde eden Trabzonspor'da, takımın galibiyet golünü atan Filip Novak, sarı-lacivertlilere karşı Medical Park Stadyumu'nda çıktığı maçlarda rakip kaleyi boş geçmiyor. Novak, geçtiğimiz sezon ve bu sezon Süper Lig'de bordo-mavili takımın Fenerbahçe'yi 2-1'lık skorlarla mağlup ettiği maçlarda attığı gollerle galibiyetlerde büyük pay sahibi olurken, dün gelen galibiyetin de mimarlarından oldu. Novak, Trabzon'da Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 3 maçta da 3 gol atma başarısı gösterdi.
2017-2018 sezonunda devre arasında Midtjylland'dan bordo-mavili takıma transfer olan Çekyalı savunma oyuncusu, forma giydiği 76 maçta 13 gol attı. Novak, Süper Lig'de 10 gol atarak en golcü savunma oyuncularının başında gelirken, Türkiye Kupası'nda 2 ve Avrupa Kupası'nda da 1 gole imza attı.
29 yaşındaki oyuncu, ülkesinin Jablonec takımında forma giydiği 5 sezonda 15 gol atarken, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giydiği 3 sezonda ise 14 gol attı. 2018 yılının Ocak ayından itibaren forma giydiği Trabzonspor'da ise 13 gol atan Novak, en formda günlerini yaşıyor.
ERTUĞRUL DOĞAN: "KALMASINI İSTİYORUZ"
Trabzonspor ile 31 Mayıs 2020'de sözleşmesi sona erecek olan Filip Novak ile bordo-mavili kulüple yeni mukavele görüşmelerini sürdürüyor. Yapılan transfer görüşmelerinde oyuncuyla ilgili bir sıkıntı yaşamayan bordo-mavili kulüp, Novak'ın menajerinin yüksek komisyon istemesi nedeniyle pazarlıkları sürdürüyor. Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Novak'la devam etmek istediklerini belirterek, "Novak da bizimle birlikte devam etmek istiyor. Anlaşamayacağımız bir durum yok. Yakın zamanda sözleşmeleri imzalarız" dedi.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.
Milli futbolcumuz Cenk Tosun'un kiralık olarak oynadığı Crystal Palace'ın idmanında sakatlandı! Sezonu kapatan Cenk Tosun, EURO2020'de forma giyemeyecek.
Lemina’nın 16 milyon Euro, Seri’nin ise 18 milyon Euro opsiyonu var. Onyekuru’nun bonservisi de 10 milyon Euro. Yönetim 44 milyon Euro’luk (300 milyon lira) maliyeti olan 3 futbolcu için formül arayışında.
ALANYA maçında sakatlanan ve Cuma günkü Ankaragücü maçına yetişmesi zor olan Gökhan Gönül’ün yerine 2 ihtimal var.
Yönetimde, Emre Belözoğlu’nun önderliğinde kurulacak bir teknik ekip gündeme geldi. Konuyla ilgili Emre ile de peş peşe görüşmeler yapılıyor. Kaptan, sürpriz teklif karşısında henüz kararını vermedi.
Yola Galatasaray’da devam isteyen Nijeryalı yıldız Henry Onyekuru, Sarı -Kırmızılı yönetimin de talebiyle, önümüzdeki hafta içerisinde kulübü Monaco ile görüşerek bir sezon daha kalmak için izin talebinde bulunacak.