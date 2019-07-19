Fikret Orman'dan flaş Burak Yılmaz açıklaması

İTALYA’NIN Lecce kulübünün ısrarla istediği Burak Yılmaz konusunda son sözü Fikret Orman söyledi. Yıldız golcüyü göndermek gibi bir düşünceleri olmadığını söyleyen Başkan, “Burak çok iyi bir Beşiktaşlı... Düşüncemiz futbolu burada bırakması. Geçen sene 6 ayda yaptığı performans ortada. Burak'ı bırakmayı düşünmüyoruz, bununla ilgili de kimse benimle konuşmadı. Burak, liderlik duruşu ve takımda gördüğü saygı itibari ile kaptanlığı yapacak kalitededir. Yönetim kurulunda görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

DORUKHAN 1-2 SENE KALMALI

ADI İtalyan kulüpleriyle anılan Dorukhan Toköz’ün durumuna değinen Fikret Orman, “Dorukhan tam bir Beşiktaşlı. Sempatik, çalışkan, mütevazi. Beşiktaş'ı temsil eden bir figür… Taraftara ve bana kendini çok sevdirdi. Ayrılmasını düşünmüyoruz. Takımda görmek istediğimiz gülen yüzlerden bir tanesi. Burada 1-2 sene daha oynaması lazım. Çok iyi yerlere geleceğine eminim. Bize teklifler geldi ama satmayı düşünmüyoruz. Bir gün menfaatimize uygun bir teklif olursa o gün düşünürüz” dedi.

Ernst’in lansmanında konuşan Orman’dan inciler:

-Arda Turan ile ilgili hiçbir görüşmemiz, niyetimiz yok. Beşiktaş'ın o bölgede çok değerli oyuncuları var, bizim ihtiyacımız olan bölgeler başka…

-Yayıncı kuruluş beIN dünyanın 45 ülkesinde yayın yapan bir yayıncı. Bir problem olacağını düşünmüyorum. Bu iş çözülecektir.

-Fikstür çekimine bizzat gittim; çünkü son 8 senedir G.Saray maçlarını hep ikinci yarı deplasmanda oynuyoruz. Bu tesadüf olamaz diye düşündüm; ama bu sene 9. kez oldu.

-Geçen sene sahada ve yönetimsel olarak çok kötü bir sınav verdik. Bu sene çok iddialı bir şampiyonluk yarışı yaşayacağız. Hep beraber kenetlenelim, takıma sahip çıkalım.

-Adriano takımdan ayrıldı. Sol beke bakacağız, zamanlamasına karar vermedik, şartlar istediğimiz şekilde olursa kısa sürede transfer yaparız.

(Güneş)