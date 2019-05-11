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Fikret Orman ve yönetimi ibra edildi

Fikret Orman ve yönetimi ibra edildi

Beşiktaş’ta Fikret Orman ve yönetimi, idari ve mali açıdan oy çokluğu ile ibra edildi.

Beşiktaş Kulübünde Fikret Orman yönetimi, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi.

Siyah-beyazlı kulübün BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen yıllık olağan idari ve mali genel kurulunda, yönetim kurulunun 2018 yılı faaliyetleri ibraya sunuldu.

Fikret Orman yönetiminin 1 Ocak-16 Eylül 2018 tarihlerindeki yönetim kurulu ile 16 Eylül-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, idari ve mali yönden ayrı ayrı oy çokluğuyla ibra edildi.

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