Fikret Orman: TFF'ye verdiğimiz süre bitti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, gündemdeki konulara ilişkin yaptığı açıklamalarda TFF'ye hakemlerle ilgili çağrıda bulundu. Süper Lig'de kamuoyu üzerinden hakemlerin baskı altına alındığını belirten Orman, "Bu işin çözümü için TFF'ye süre verdik ama bu süre artık bitti. Eğer bu işin önünü kesemezlerse biz de bu düzene uyacağız" dedi.

Fikret Orman'ın açıklamaları şu şekilde:

"ABOUBAKAR'I İSTEDİK AMA OLMADI"

"Sezon başında söylediklerimizi uyguladık. TFF'nin aldığı lisans talimatı kararı, kulüplerin mali olarak sıkı bir denetime sokacak. Takımın yaş ortalamasını indirmeyi hedefledik. Hocamız sol ayaklı bir stoper istiyordu, Ruiz'i aldık. Sağ ve sol beklerde alternatif oyunculara ihtiyacımız vardı. İkisi de başarılı hamleler oldu. Medel ile yolları ayırdık. Hem 6, hem 8 numara oynayacak bir oyuncu istiyorduk. Elneny'yi aldık. Forvet için N'koudou ve Boyd'u aldık. Son olarak da Diaby'yi aldık. Santrfor olmadığı konuşuluyor ama Club Brugge kariyerinde tek santrfor olarak oynadı. Bizim ana santrformuz Burak. Burak döndükten sonra hem kanatta hem de ileride kullanacağımız oyuncu olarak Diaby'yi aldık ve transferi kapattık. Aboubakar'ı taraftar çok sevdi, biz de düşünmedik değil. Sakatlık sorunları vardı, testlerini istedik ama göndermeid. Porto'dan 2,9 milyon euro maaş alıyormuş. Porto, 900 bin euro ödeyeceğini söyledi. Biz de 2 milyon euro verelim dedik ama Aboubakar 500 bin euro daha istedi. Sakatlığı nüksederse bunu vermeyeceğimizi söyledik ama kabul etmedi."

"QUARESMA İLE BEN GÖRÜŞMEDİM"

"Quaresma ile ben görüşmedim. Serdal Adalı'nın evine giderek İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini söylemiş. Biz de yardımcı oluruz dedik. Fakat sonra kalma kararı verdi. Alacakları için sürekli ihtar yolladı hepsini verdik. Kamp başlamadan kendisini kadroda düşünmediğimizi söyledik fakat kamta yer almak istedi. Haklıdır dedik ve kampa aldık. Fakat takım arayışı olmadığını gördük. Yedek kaldığında da sıkıntı yaratan bir oyuncu. İhtar gibi hareketleri de olunca bir kez daha kadroda düşünmediğimizi söyledik. O da çıktı, "Başkan istemiyor" dedi. Bunların hepsi yalan. Ricardo'nun daha düzgün açıklamalarla ayrılmasını istedim. Hedef olarak beni almış, Beşiktaş taraftarı bilsin ki biz son gün onu göndermedik. 6 ay evvel ayrılma konusu açıldı. 'Karım mutsuz, ben ayrılmak istiyorum' derken her şey iyi, biz göndermek isteyince başka açıklamalar yapmak doğru değil."

"TFF'YE VERDİĞİMİZ SÜRE BİTTİ"

"Mevcut TFF gelmeden önce ben kendilerini uyardım. Hatta 2 gün evvel de TFF Başkanını aradım. Kamuoyu üzerinden demeçlerle hakemleri baskı altına alma çabalarının önünü kesmezlerse herkes konuşacak. Siz eğer bunların önünü kesmezseniz biz de artık konuşacağız. Kötünün prim verildiği noktaya gidecekse bu iş, biz de yapacağız. Bizim TFF'ye verdiğimiz süre bitti. Ya bu işi çözecekler, ya da bu sistem devam edecekse biz de buna uyacağız. Hakemler hata yapıyorlar ama hep birlikte ligimizi güzel hale getirmek lazım. Sizin gazetenizle ilgili bir sorunumuz olduğunda bunu kamuoyu önünde söylemiyoruz, arkada görüşüyoruz. Her konuyu kamuoyu önünde anlatacak değilim. Hocaların, başkanların konuşmalarıyla hakemler böyle baskı altına alınırsa Türk futbolu kötü noktaya gider."

"BEŞİKTAŞ, ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİDİR"

"Abdullah Hoca ile birlikte yeni oyun sistemine geçiyoruz. Bu kolay olmayacak ama her hafta üstüne koyarak geliyoruz. Rizespor maçında iyi futbol oynadık. Kötü oynayıp kazanmaktansa iyi futbol oynayıp ışık vermek daha iyi. Burası Beşiktaş. Biz Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş'ın mutluluğu üzerine uğraşalım. İyi yoldayız ve Beşiktaş şampiyonluğun favorisidir."