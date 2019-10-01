Fikret Orman: Tek isteğim kongremizin Beşiktaşımız'a yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir

Beşiktaş'ta görevi bırakacağını açıklayan ve seçim kararı alan Fikret Orman, siyah beyazlı kulübün aylık derigisne açıklamalarda bulundu. Görev süreci boyunca Beşiktaş'ın menfaatlerini gözettiğini belirten Orman, kongrenin camiaya hayırlı olmasını temetti etti.

"KULÜBÜMÜZE HİZMET ETMEKTEN HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

"Bildiğiniz üzere, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'a gitme kararı aldık. Yedi buçuk yıllık görevim süresince her zaman Beşiktaş menfaatlerini gözettim ve Beşiktaş aşkıyla görevimi yerine getirmeye çalıştım. Hangi vasıfla olursa olsun kulübümüze hizmet etmekten her zaman gurur duyan birisi olarak tek isteğim, kongremizin Beşiktaşımız'a yakışır bir ortamda gerçekleşmesidir. Şimdiden camiamıza hayırlı olmasını diliyorum."