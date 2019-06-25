Fikret Orman: Quaresma'nın 1 senelik daha kontratı var ama gitmek istiyorsa gidebilir

Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş kariyeri devam edecek mi? Son zamanlarda merak edilen bu sorunun cevabını Beşiktaş Başkanı Fikret Orman açıkladı.

beIN Sports'a röportaj veren Fikret Orman, ''Quaresma 6,5 senedir bizde, 1 senelik daha kontratı var. Beşiktaş ile oyuncu ilişkileri, duygusal ilişkiler değildir. Aramızda 1 senelik daha kontrat var. Ricardo duygusal bir arkadaşımız. Gazetelerde yalan yanlış, bazen maksatlı olarak yapılan haberler oluyor. Onları gösterince o da tepki veriyordur. Gerçekleri açıklayacaksa, gelsin açıklasın, bizim gizli bir şeyimiz yok. Gelince ayrılmak istiyorsa ayrılır, yapacağımız görüşmelerle alakalı. Oyuncumuzun menfaati önemli ama önemli olan kurumun menfaati. Burada birisi yalan bir haber yapmış ve onu da ona intikal ettirmişler. Quaresma'nın tepkileri laz tepkisidir, biz anda çıkar, bir anda iner.'' sözlerini kullandı.

QUARESMA NE DEMİŞTİ?

35 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz günlerde instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Başkanın verdiği açıklamaya yönelik bir yorum yapmayacağım. Benimle mutlu değillerse benimle bir toplantı yapmaları yeterlidir. Şu anda tatildeyim, İstanbul'a gelince gerçekleri vereceğim bir röportajda açıklayacağım. İsteyen istediğini düşünmekte özgürdür." ifadelerini kullanmıştı.

Bu sezon siyah beyazlı formayla 34 maça çıkan Quaresma, 4 gol ve 14 asistlik bir performansa imza atmıştı.