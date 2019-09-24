İşte Fikret Orman'ın istifa sebebi! Beşiktaş'ın yeni başkanı kim olacak?

Fikret Orman’ın istifa kararını değerlendiren Gökhan Dinç, 2 sezon üst üste şampiyona olan, Avrupa’da çok başarılı sonuçlar elde edip ciddi gelir elde eden Beşiktaş’ta kadronun sürekli gerilemesi sonrası taraftarın sık sık “Paralar nerede” çıkışı yaptığını vurguladı.

Gökhan Dinç’in yorumları şöyle:

Beşiktaş FEDA sezonu deyip Samet Hoca ve Bilic Hoca döneminde şampiyonluğu sonuna kadar kovalamış bir takımdı. Ve o dönemde statsızdı. Sonra stat yapıldı. Ligde 2 sezon şampiyonluktan elde edilen gelirleri herkes biliyor. Şampiyonlar Ligi’nde çok iyi sonuçlar alındı, gruptan galibiyetlerle çıkıldı. Normalde para basmanız lazım. Ve sürekli para kazanıyorsun ama paralar nerede?

KADRO SÜREKLİ ÖRSELENİNCE…

Beşiktaş bu kadar para kazanıyorken her geçen sezon kadrosunu örselerken artık saha sonuçları da gelmez. Abdullah Avcı tercihi yapılmadan önce de söylüyordum. Eğer ki, Abdullah Avcı’yı alıyorsanız, kendi öz evladınız Sergen Yalçın’ı alın. Sergen’in taraftar nezdinde de kredisi var. Sergen tolere ederdi.

Taraftarın istediği şey sahadaki sonuçlar. En kötü mücadele etmesi.

Düşünsenize Orhan Ak geldi. İnfial oldu. Orhan Ak’tan ayrıldıktan sonra Abdullah Avcı tek başına, yönetimin ona verdiği yardımcı ile çalışıyor.

FİKRET ORMAN’IN YAZILI İSTİFASINI GÖRMEK LAZIM

Yönetim Kurulu olağanüstü kongre kararı alınacak. Yaklaşık 20 gün içinde yapılması bekleniyor. Ama Fikret Orman’ın bu kararı almasında ciddi mi onu bir görmek lazım. Güven tazelemek isteyebilir. Ama güven tazelemek için kongreye giderse kaybeder. Fikret Orman Divan Kurulu’na başvurduktan sonra yazılı olarak verirse bu istifa ciddiyet, resmiyet kazanır.

ABDULLAH AVCI DA İSTİFA EDEBİLİR

Gökhan Dinç, Abdullah Avcı’nın da kendisini getiren Fikret Orman’ın ayrılığı sonrası istifa edebileceği yorumunu yaptı.

Dinç şöyle konuştu: Yanılıyor olabilirim. 22 gün içinde olağanüstü kongre kararı alınması lazım.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ BAŞKANI KİM OLABİLİR?

Bir süre önce Beşiktaş başkanlığı için Yıldırım Demirören dedikoduları çıkmıştı. Herkes bunu soracaktır. Yıldırım Demirören aday olacak mı?

Şu anda söyleyeyim Yıldırım Demirören’in gündeminde Beşiktaş başkanlığının olmadığını biliyorum. Ethem Sancak ismi var, Ahmet Nur Çebi ismi var. Son seçimde aday olmuş Hürser Tekinoktay beyefendi var.

Kulüp yöneticiliği hepi topu 4-5 yöneticiyle yapılıyor. 3-4 tane çok önemli isim aldığınız zaman kulübü yürütürsünüz.

Kongre yapısına baktığımızda, tekrar söylüyorum. Fikret Orman’ın yazılı olarak divan kuruluna istifasını görmek lazım.

Kongrede ciddi şekilde Yıldırım Demirören’in gücü olduğunu biliyorum. Yıldırım Demirören’in işaret edeceği yere oy verecek çok sayıda kişi olduğunu biliyorum. Ahmet Nur Çebi’nin öyle, Hürser Tekin Oktay’ın öyle.

BEŞİKTAŞ’TA ŞU AN TÜNELİN UCU GÖRÜNMÜYOR

Beşiktaş’ta şu an tünelin ucu görünmüyor. Saha sonuçları kötü, kulübün maddi durumu kötü. Takımla uyuşmayan bir hoca var.

YAPILACAK EN KÖTÜ ŞEYİ YAPTI

Bir sürü bilinmeyen var. Bu konuda Fikret Orman yapılacak en kötü şey istifa kararıydı. Yapılacak en son şey yapıldı. Belki Abdullah Hoca’yla yolları ayırabilirdi.