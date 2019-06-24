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  3. Fikret Orman: Kagawa'yı bu sene de istiyoruz

Fikret Orman: Kagawa'yı bu sene de istiyoruz

Fikret Orman: Kagawa'yı bu sene de istiyoruz

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, geçen sezonun 2. yarısında Dortmund'dan kiralık olarak takımda yer alan Shinji Kagawa'yı kadroya katmak istediklerini söyledi.

Japon oyuncunun La Liga'ya gitme hayalinin peşinde olduğunu vurgulayan başkan, "Kagawa'yı kadromuzda düşünüyoruz ama onun İspanya hayali var. Temmuz ayında bir daha görüşeceğiz, İspanya'da bir kontrat bulabilirse istediği gibi, oraya gidebilir" dedi.

Dortmund ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Kagawa, Beşiktaş'ta 14 maçta 4 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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