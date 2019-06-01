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01 Haziran 2019 Cumartesi 08:58 | Son Güncelleme: 01 Haziran 2019 Cumartesi 09:06

Fikret Orman, Edin Visca ve Arda Turan'la ilgilenmediklerini açıkladı

Fikret Orman, Edin Visca ve Arda Turan'la ilgilenmediklerini açıkladı

Beşiktaş’ın Edin Visca ve Arda Turan’la ilgilendiği iddia edilirken konuyla ilgili Fikret Orman’dan açıklama geldi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Arda Turan ve Edin Visca ile ilgilenmediklerini açıkladı. Orman ayrıca transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

"ARDA'YI TRANSFER ETME NİYETİMİZ YOK"

TRT Spor'a transfer planları hakkında konuşan Fikret Orman, "Hocamız daha yeni geldi. Başakşehir'den herhangi bir oyuncunun ismini konuşmadık. Arda Turan'ı transfer etme gibi bir niyetimiz de yok" ifadelerini kullandı.

"VISCA ÇOK KIYMETLİ BİR FUTBOLCU AMA..."

"Edin Visca ile ilgileniyor musunuz?" sorusunu yanıtlayan Orman, "Edin Visca ise çok kıymetli bir futbolcu. Eminim Başakşehir'in beklentileri vardır. Bizim de o beklentileri karşılayabilecek durumumuz yok" dedi.

"LJAJIC GEÇEN SENE BİTMİŞTİ"

Fikret Orman, Torino'dan bonservisi alınan Adem Ljajic hakkında ise "Ljajic'in sözleşmesi geçen sene bitmişti. Torino kulübünün başkanı biz kiraya vermedik, sattık demişti. Doğru söylüyor. KAP'a bildirilince anlıyorlar. Ben de bu sene futbolun daha fazla içinde olacağım. Bu sene iyi bir başlangıç yapıp şampiyon olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Sporx)

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