Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8055
  • 6,6226
  • 265.014
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fikret Orman: Burak'a gelen teklif tatmin edici değildi

Fikret Orman: Burak'a gelen teklif tatmin edici değildi

Fikret Orman: Burak'a gelen teklif tatmin edici değildi

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a gelen ve Serie A takımlarından Lecce'nin transfer etmek istediği Burak Yılmaz için Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'dan açıklama geldi.

Fikret Orman, beIN Sports'a röportaj verirken Burak Yılmaz'ın ayrılmayacağını kesin bir dille söyledi.

''BURAK İLE ANLAŞMAMIZ BÖYLE''

Golcü futbolcuya teklif geldiğini de belirten Orman, ''Burak kariyerini burada bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel, Futbol kariyerini de burada bitirecek, anlaşmamız öyle. Teklif geldi ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir şey değil. Bizim oyuncumuza teklif gelmesi hoş bir şey.'' ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Arzu Sabancı oğlu Hacı Sabancı'nın yeni yaşını o fotoğrafla kutladı
'Neslihan'la yardım vakfı kuracağız'
Yağmur Sarıoğlu: Kocamla dalga geçenler şimdi...
Gülşen zenginim dedi, Hadise sildi
Bu kez o hastaneye kaldırıldı

Biranda Ortaya Çıkan Yunus Sürüsü, Turistleri Şaşkına Uğrattı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Demet Şener istenmeyen gelin mi? Cenk Küpeli canlı yayında anlattı

Mahalleliye korku yaşatan sesin puhu kuşları olduğu ortaya çıktı