Fikret Orman: Burak'a gelen teklif tatmin edici değildi

Fikret Orman, beIN Sports'a röportaj verirken Burak Yılmaz'ın ayrılmayacağını kesin bir dille söyledi.

''BURAK İLE ANLAŞMAMIZ BÖYLE''

Golcü futbolcuya teklif geldiğini de belirten Orman, ''Burak kariyerini burada bitirmek üzerine geldi. Müthiş Beşiktaşlı, müthiş profesyonel, Futbol kariyerini de burada bitirecek, anlaşmamız öyle. Teklif geldi ama bizim açımızdan tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir şey değil. Bizim oyuncumuza teklif gelmesi hoş bir şey.'' ifadelerini kullandı.