Fikret Orman: Burak teklifi tatmin edici değildi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın açıklamaları şu şekilde;

Güven'in transferini yaptık. Güven'in oynadığı yerde Babel vardı. Aldığı ücretlere bakalım... Güven çok daha başarılı oldu. 7 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Negredo, Babel, Pepe, Vagner Love... 3 tane takviyeyle ikinci yarıda çok daha başarılı olduk, ilk devreye kıyasla. Bu bir takım oyuncu. Takım oyunu felsefesinin hocası da bizde. Abdullah hocayı kast ediyorum. Sattığımız kadar alıyorduk. Yaşı büyük ve bonservisi elinde olan oyuncular alıyorduk. Biz bu sene hem UEFA Avrupa Ligi'nde hem de ligde şampiyonluğa mücadele edecek bir takım kuracağız. Bütçeye uygun maaşlı futbolcular transfer etmek istiyoruz. Başakşehir'den oyuncu talebimiz yok. Göksel Gümüşdağ iyi bir kişiliktir. 5 senelik kontratları vardı Abdullah Avcı'yla. Bizden bir talepte bulunmadan sözleşmeyi feshettiler. Bir tane talebimiz yok Medipol Başakşehir'den.

QUARESMA KONUSU

Quaresma'nın 1 senelik daha kontratı var. Beşiktaş'ın oyuncu ilişkileri profesyonel ilişkilerdir. Duygusal bir ilişki değil ancak Ricardo Quaresma duygusal biri. Duygusal tepkiler veriyordur. Gerçekleri açıklayacağı bir şeyler varsa gelsin açıklasın. Çekindiğimiz bir şey yok.

BURAK TEKLİFİ TATMİN EDİCİ DEĞİLDİ

Akılları bizde kalan oyuncularımız vardı. Biz olaya Beşiktaş'ın menfaatleri açısından bakarız. Cenk Tosun da çok gitmek istemişti. Cenk bizim evladımız. Sanki buradan hiç gitmedi. Dönmek isterse burası onun evi. Kendisiyle konuştum. Avrupa'da futbol oynamak istediğini söyledi. Burak futbolu kariyerini burada bitirmek için Beşiktaş'a geldi. Teklif gelmesi hoş bir şey. Bir teklif geldi ancak tatmin edici değil. Bizim açımızdan görüşülebilir bir konu değil. Dorukhan'la alakalı bana ulaşmış bir teklif yok. Rivayetler dolaşıyorlar. Bunların %99'u resmi olmadığı için yalan.

SENEYE KALEDE KARIUS OLACAK

Karius Beşiktaş'tan 1.2 milyon Euro kiralama ücreti ödüyoruz. Kendisi de 2 milyon Euro civarında yıllık ücret alıyor. Gelecek sezon da kaleci Karius olacak. Başka bir kaleci almayı düşünmüyoruz. İkinci kaleci olarak Utku'yu düşünüyoruz. Bu dediklerim bugün için geçerli. Kampta hoca bunun dışında bir karar verir, o zaman konuşuruz.

beIN Sports ÇOK KIYMETLİ

beIN Sports bizim yayıncı kuruluşumuz. Çok kıymetli bir grup. Dünya çapında bir kuruluş ve dünyanın her yerinde olan bir kuruluş. Eskiden Digiturk dönemde bu kadar ilişki ve organizasyon imkanı yoktu. beIN Sports'un bazı rahatsızlıkları var. Bunlar sadece maddi değil. Kulüpler ve federasyonla alakalı rahatsızlıklar... beIN Sports bazı rahatsızlıklarında haklı, bazılarında ise konuşmamız gerekiyor. Alınganlıklar da olabilir. Lig başlamadan önce bunların konuşulması lazım. Aşılmayacak konular değil. Kıymetli bir yayıncı ve kurum. Bunları karşılıklı görüşmelerle aşacağımızı düşünüyorum. Mehmet Sepil, Ali Koç, Ahmet Ağaoğlu ve Adil Gevrek'ten oluşan bir komisyon var. Bu komisyon önümüzdeki haftadan itibaren beIN Sports'la görüşmelere başlayacak.

BİZ ÇITAYI ÇOK YÜKSELTTİK

Beşiktaş'ta bir çıtayı ortaya koyduk. Türkiye'de Beşiktaş'tan beklenmeyecek şeyleri başardık. Beşiktaş'ı aldığım dönemdeki halini biliyorsunuz. Kulüp neredeyse kayyıma gidecekti. Biz bir anda yeni bir sayfa açtık. Dünyanın en güzel stadyumlarından birini yaptık. Sadece futbol stadyumu olarak görmemek lazım. 200 milyon dolar üzerinden fazla bir yatırım yaptık. Çok büyük sponsorluk anlaşmaları yaptık. Beşiktaş tarihinde olmayan mağaza yatırımları yaptık. Çok fazla oyuncu satıp, başarılara imza attık. Bu çıtayı yukarı çektik ve taraftarlar da beklentilerini yukarıya çıkardı. Biz Beşiktaş'ı 330 milyon borçla aldık. Bu borcu hem finanse ettik, hem de bunları yaptık.

FUTBOLDA PROFESYONELLİĞE DÖNMEK İSTİYORUZ

Bunları başarmak müthiş özveri gerektiren bir şey. Para sihirbazı denirken buraya geldik. Beşiktaş'ta pusu kültürü var. Benim ve yönetimimin üzerine gidildi. Biz çalışıp daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beşiktaş taraftarları sadece semtte ve stadyumda değil. Dünyanın her yerinde taraftarı olan bir kurum burası. Beşiktaşlılar bizim Beşiktaş'a neler kattığımızı biliyor. Son 2 sezondaki sonuçlardan memnun değiller. Biz de memnun değiliz, zaten Şenol hoca da memnun olmadığını söylemişti. Biz Umut Güner'le beraber stadyumu yaptık. Büyük emekleri var. Açılış gününde Umut'a da teşekkür etmiştim. Sonradan transferde 3 sene birlikte çalıştık. Aboubakar, Talisca, Babel, Pepe gibi başarılı transferlerde Umut Güner vardı. Çok önemli işlerde çalıştık. Futbolda profesyonelliğe dönmek istiyoruz. Umut'u bir yerden aldığımız yok.