Fikret Orman: Bu benim gireceğim son seçim

TOPLANTI GERGİN BAŞLADI

Toplantının hemen başında Atıf Keçeci'nin divan başkanlığına seçilmesine tepki gösterildi. Beşiktaşlı genel kurul üyelerinin bir bölümü, "Hak, hukuk, adalet" şeklinde tezahürat yaptı. Bu olayın ardından BJK TV canlı yayını kesti.

Beşiktaş’ta 2018 Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'unda Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, açılış konuşmasını yaparken, Divan Kurulu Başkanlığı için Atıf Keçeci ve Ali Rıza Dizdar’ın aday olduğunu belirtti ve oylama yapıldı. Oylamada oy çokluğuyla Atıf Keçeci, Divan Kurulu Başkanı oldu. Ahmet Ürkmezgil’in, “Büyük çoğunlukla Atıf Keçeci, Divan Başkanlığı’na seçilmiştir” ifadelerini kullanmasından sonra Ali Rıza Dizdar’ın ismini önerenler, tek tek sayım yapılmadığı için protesto ederek, “Hak, hukuk, adalet” diye bağırdı. Atıf Keçeci’nin kürsüye çıkmasının ardından “Atıf istifa” seslerinin yükseldiği kongrede Atıf Keçeci ise, “Hayatımızda yanlışımız yok. Bu kongremizin Beşiktaş için hayırlı olmasını ve iyilikler getirmesini diliyorum” dedi. Atıf Keçeci’nin açıklamalarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte kongrenin açılışı yapıldı.

ÜRKMEZGİL'İN KONUŞMASINA TEPKİ

Beşiktaş Kulübünün yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Ahmet Ürkmezgil okudu.

Ürkmezgil'in konuşması sırasında tribünde bulunan bazı üyeler alkışlı protestoda bulundu. Tepkiler üzerine Ürkmezgil bir süre beklemek zorunda kalırken, kongre divan başkanı Atıf Keçeci, protestoda bulunan üyeleri uyardı. Keçeci, "Siz Beşiktaşlısınız, biz değiliz. Aferin size" diyerek tepki gösterdi.

Tepkiler üzerine Ürkmezgil, "Beni istemiyorsanız gelin siz okuyun bari. Bin yıldır yapılan bu prosedür tamamlanacak." ifadelerini kullandı.

BORÇ 2 MİLYAR 423 MİLYON 706 BİN TL

Beşiktaş’ta gerçekleşen 2018 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da kulübün borcu açıklandı. Denetim Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel tarafından açıklanan rakama göre siyah-beyazlıların toplam borcu 2 milyar 423 milyon 706 bin TL.

FİKRET ORMAN: BU BENİM GİRECEĞİM SON SEÇİM

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, 7 yıldan fazla süredir görevde bulunduğunu ve başarı için büyük mücadele verdiklerini söyledi.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında konuşan Orman, "Başkanlığımda tam 7 yıl 2 ay oldu. Bu süre içinde çok güzel günler geçirdiğimiz dönemler de oldu, üzüldüğüm dönemler de oldu. Son 1-2 senede çok üzüldüğüm süreçler de yaşadık." dedi.

Genel kurulların Beşiktaş'ın düğünü olduğunu vurgulayan Orman, "Beşiktaş'ı temsil etmek yönetim kurulun olduğu kadar genel kurul üyelerinin de görevidir. Beşiktaş'a yakışır genel kurul temenni ediyorum. Burası konuların tartışılacağı, eleştirileceği yerdir. Beşiktaş'ın nezaketi içinde yapalım. Beşiktaş'ı dışarıya kötü göstermeyelim. Yarın seçimimiz var ve güzel bir seçim olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

"Son seçimim"

Orman, tüzük gereği başkanlık için son kez seçime gireceğini dile getirdi.

Olağan kongrelerde üçüncü kez başkanlığa aday olan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Benim yarın son genel kurulum olacak. Tüzüğümüz bunu gerektiriyor. Bundan fazla niyetim hiçbir zaman olmadı. Hayırlara vesile olan bir kongre diliyorum. Beşiktaş'a yakışan kongre olsun. Ramazan ayı güzellik ayı, gerginlik ayı değil. Kalp kırmaya gerek yok. Hepimiz yüz yüze bakıyoruz. Kazanan olur olmaz, birbirimizin yüzüne bakacak halde olalım. Nezaket içinde, Beşiktaş'a yakışan zerafet içinde, ele güne bizi güldürmeyecek şekilde kongre geçirelim. Kulübün başkanı olarak güzelce yapılmasını sizden rica ediyorum."

Orman, görevde bulundukları 7 senede yönetim kurulu üyeleriyle ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Başladığımızda rakiplerimizin borçları yarımız kadardı. Onlar statlarını yapmış, takımları ve moralleri vardı. Tesislerini, altyapılarını, mağazalarını, her şeyi yapmışlardı. Büyük bir mücadele verdik. Camiamız da bize sahip çıktı. Bu süreç içinde rakiplerimizin bazıları mallarını sattılar. Çok önemli iki mülklerini sattılar. Hala bizden yüksek borç seviyesindeler." ifadelerini kullandı.

Gelirlerinin olmadığı dönemlerde rakiplerinin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini vurgulayan Orman, "Yine de mallarını sattılar. Biz Beşiktaş'ın bir liralık malına tenezzül etmedik. Bir rakibimiz şu an kampanya yapıyor. Biz kimseye gitmedik, kimseye rahatsızlık vermedik, kimseye, 'Şunu al.' demedik. Kapısını çalmadık. Onların da yeni başkanı dünya para koydu, bağış olarak koydu. Bizden yüzde 50 fazla borçları var. Türkiye zor süreçten geçiyor. Dolar nerelere gidiyor, bunlar kolay işler değil. Beraber yöneticilik yaptığım Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ burada, bilirler. Para koymak zor işlerdir." diyerek sözlerini tamamladı.

İBRA OYLAMASI YAPILACAK

Toplantıda 1 Ocak 2018-16 Eylül 2018 tarihlerinde yer alan yönetim kurulunun idari ve mali yönden ayrı ayrı ibrası oya sunulacak. Genel kurulda ayrıca 16 Eylül 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev alan yönetim kurulunun da idari ve mali bakımlardan ayrı ayrı ibrası için oylama yapılacak.

Genel kurulun son gündem maddesi, divan kurulunun eski başkanı Yalçın Karadeniz hakkında BJK Derneği Disiplin Kurulu tarafından verilen kınama cezasının bir kez daha disiplin kurulunca gözden geçirilmesinin görüşülmesi ve oya sunulması olacak.