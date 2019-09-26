Fikret Orman, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun toplantısına geldi, taraftarlar gözyaşlarıyla karşıladı

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısı öncesi Vodafone Park'a giriş yaptı. Bir grup taraftar, Fikret Orman'ı "Büyük başkan, bizi bırakma" tezahüratlarıyla karşıladı.

Bunun üzerine taraftarlara dönen Fikret Orman, "Canımı kanımı verdim ben bu kulübe. Paralar neredeymiş... Hiçbir kulüpte hiçbir başkana yapılmayanlar bana yapıldı. Kırılmış bir insanım artık ben. Ben ne yaptım bunları hak edecek? Bir kişi çıkıp söyleyebilir mi bu olanların sebebini?" sözlerini sarf etti.

Fikret Orman’la diyaloğu sürdüren taraftarlar, “Başkanım sen bu kulüp için neler yaptın, bırakıp gidemezsin. Biz sen gelene kadar 15 sene şampiyonluk göremedik” ifadelerini kullandı.

Bazı taraftarların Fikret Orman’a sarılıp ağladıkları görüldü.