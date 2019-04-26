Fikret Orman başkanlığa yeniden aday oluyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın bir süredir yeniden aday olup olmayacağı konuşuluyordu.

Siyah-beyazlıların patronu son olarak Ankara'da dernek üyelerine yaptığı konuşmada "Desteğinizi hissetmezsem aday olmayabilirim" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Orman son kararını verdi ve adaylık başvurusu için kolları sıvadı. Hem de 900 imza şovuyla... Beşiktaş'ın 12 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurul öncesi adaylık başvurusu için 250 imzanın yetiyor olmasına rağmen Başkan Orman'ın âdeta gövde gösterisiyle 900 imza topladığı öğrenildi. Adaylık için 300'ü noter, 600'ü Beşiktaş Divan Kurulu onaylı olmak üzere toplam 900 genel kurul üyesinin imzasını alan Fikret Orman, yeni yönetim kurulu listesini de oluşturmaya başladı.

Serdal Adalı listede

Yıldırım Demirören'in 2012'de TFF başkanı olmasından sonra yapılan seçimde Beşiktaş başkanlığına seçilen Orman, üç yıl daha görev almak için kolları sıvadı. Orman'ın mevcut yönetim kurulundan asbaşkanlar Serdal Adalı, Ahmet Kavalcı, Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil'in yanı sıra Erdal Karacan, Umut Güner ve Şafak Mahmutyazcıoğlu'na listesinde yer vereceği öğrenildi. Adaylığını açıklayan diğer başkan adayı Hürser Tekinoktay ise gerekli olan 250 imzayı toplamasına rağmen imzalarda noter veya Beşiktaş Divan Kurulu onayı olmadığı için resmi başvurusunu gerçekleştirememişti. Olağan seçimli genel kurulda, oy verme hakkına sahip 14 bin 200 Beşiktaş Genel Kurul üyesi, siyah beyazlı kulüpte üç yıl görev yapacak başkan ve yönetim kuruluna karar verecek.

Gözler Çebi'de

Fikret Orman'ın yeniden aday olmaya karar vermesinin ardından gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi. Bir önceki dönemde Orman'ın yönetiminde ikinci başkanlık görevini yürüten Çebi'ye camiadan aday olması için büyük destek var. Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Bir gün elbet Beşiktaş'a görevi tekrar alıp veya başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor. Kimseden saklamadım" sözlerini kullanmıştı.

(Türkiye)