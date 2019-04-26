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  3. Fikret Orman başkan seçilir seçilmez Adem Ljajic ve teknik direktör transferini bitirecek

Fikret Orman başkan seçilir seçilmez Adem Ljajic ve teknik direktör transferini bitirecek

Fikret Orman başkan seçilir seçilmez Adem Ljajic ve teknik direktör transferini bitirecek

Beşiktaş'ta 12 Mayıs'ta yapılacak kongreye az bir süre kala Başkan Fikret Orman'ın başkan seçildikten sonra önce Adem Ljajic'in transferini bitireceği öğrenildi.

Fikret Orman'ın Sırp futbolcunun 6.5 milyon Euro'luk bonservisini 30 taksitle ödemeyi kabul ettiği ve bunun için gerekenin yapılacağı ortaya çıktı.

Bu arada başkan Fikret Orman kısa bir süre önce "Adem Ljajic ile kontratımız, Torino ile de anlaşmamız var. Yeniden görüşme yapacak bir şey yok. Onun için çok şaşıracak bir durum yok yani. Kontratı zaten yapmıştık. Önümüzdeki sezon kadro planlamasında Ljajic var." açıklmasını yapmıştı.

Öte yandan Fikret Orman, yeni teknik direktörle ilgili soruyu da "Şu an Beşiktaş’ın seçimi var. Seçimden sonra açıklayacağız." şeklinde cevaplamıştı.

(Takvim)

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