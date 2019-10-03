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  3. FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

FIFA'nın eski başkan yardımcısı Figueredo'ya rüşvet cezası

Adı şike ve rüşvet davasına karışan FIFA eski başkan yardımcısı Figueredo'nun cezası belli oldu

FIFA Etik Kurulu, eski FIFA Başkan Yardımcısı Uruguaylı Eugenio Figueredo'ya rüşvet gerekçesiyle futboldan ömür boyu men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdi.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurulun, Eugenio Figueredo'ya FIFA'nın etik kurallarına uymadığı gerekçesiyle ömür boyu futboldan men ve 1 milyon İsviçre frangı para cezası verdiği duyuruldu.

Bir dönem Güney Amerika Futbol Konfederasyonunda (CONMEBOL) da başkanlık görevini yürüten Figueredo'nun, Kupa Amerika'nın sponsorluk anlaşmalarında milyonlarca dolar rüşvet aldığı öne sürülüyordu.

Figueredo, 2015'ten beri ülkesinde ev hapsinde tutuluyor.

(AA)

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