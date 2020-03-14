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aksam.com.tr
  • 14 Mart 2020 Cumartesi 09:40
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  • 14 Mart 2020 Cumartesi 09:40

FIFA'dan koronavirüs kararı! Artık zorunlu değil...

FIFA'dan koronavirüs kararı! Artık zorunlu değil...

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FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.

FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı ülkeler arasındaki seyahat kısıtlamaları ve dünya genelinde oluşan değişiklikler nedeniyle, mart ve nisan aylarında kulüplerin milli takımlara futbolcu gönderme zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu.

Kararın sadece futbolcu ve halk sağlığıyla ilgili olmadığı, ülkelerdeki farklılıklar dikkate alındığında bazı takımların gelişmelerden ötürü önemli futbolcularını kaybederken, bazılarının ise önemli oyuncularına sahip olmaya devam edeceği için rekabete zarar gelmesinin önlenmesi amaçlandığı belirtildi.

Mart ve nisan aylarında yapılması planlanan tüm uluslararası maçların, gereksiz sağlık riskinden ve potansiyel spor adaletsizliği durumlarından kaçınmak amacıyla iptal edilmesi önerildi.

Asya ve Güney Amerika'daki FIFA Dünya Kupası eleme maçlarının, FIFA ile ilgili konfederasyonlar arasındaki istişarenin ardından ertelendiği hatırlatıldı.

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FIFA, futbol kulüplerinin milli takımlara futbolcu göndermesini zorunlu hale getiren maddeyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle mart ve nisan ayları için askıya aldı.
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