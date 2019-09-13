FIFA'dan İran'a 10 Ekim baskısı

AKŞAM

FIFA yetkilileri, kendini yakarak intihar eden ‘Mavi Kız’ lakaplı Sahar Khodayari’nin ardından İran’a yönelik yaptırımları gündemine aldı. FIFA’nın bütün organizasyonlarından İran’ın men edilmesi için gelen yoğun baskı nedeniyle FIFA üyelerinin önümüzdeki hafta bu ülkeye bir ziyarette bulunacağı bildirildi. Bir FIFA sözcüsü Reuters’e, İranlı yetkililerle yapılacak görüşmelerde 10 Ekim’de oynanacak İranKamboçya Dünya Kupası eleme maçına kadın taraftarların alınmasını isteyeceklerini söyledi.

SOMUT ADIM ATIN

Yetkili bu isteğin kadın taraftarın intiharına bir tepki olmadığını, cinsiyet ayrımının ortadan kaldırılmasına yönelik bir girişim olduğunu da vurguladı. FIFA yetkilileri, İran Federasyonu’nun kadınların maça gitmesi için alacağı önlemleri de değerlendirecek. FIFA Başkanı İnfantino da kadınların bilet alıp maça gitmesi için İranlı yetkilileri somut adım atmaya çağırdı.

ATMOSFER UYGUNSA KADINLAR iZLEYEBiLiR

İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, stadyumlardaki çirkin tezahüratın ve kötü dilin engellenmesi halinde kadınların maçları izlemesine izin verilebileceğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Mahmud Vaezi ise, “Stadyumlarda atmosfer uygunsa, kadınların katılımında hiçbir sorun görmüyoruz. Ancak statlarda şiddet ve kötü bir dil var” dedi. Spor bakanlığı ise statların ahlaki açıdan iyileştirilmesi için taraftar gruplarının liderleriyle temasa geçti.

CEZA iYi OLABiLiR

UEFA Yürütme Komitesi üyesi olan Danimarka Futbol Birliği Başkanı ve FIFA komitesi üyesi Josper Moller ise İran’a ceza verilmesi gerektiğini savundu. Moller, “FIFA bağımsız bir disiplin sistemine sahip ve buna bakacak. FIFA’nın aldığı karardan sonra CAS’a gidilmesi ve bu şekilde bir sonuca bağlanması iyi olabilir. Kadınlara stadyum yasağının cezalandırılması gerektiği çok açık” diye konuştu.

BU OYUN HERKES iÇiN

BARCELONA da Sahar Khodayari’nin ölümü nedeniyle bir mesaj paylaştı. İspanyol kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Barcelona, Sahar Khodayari’nin ölümünden dolayı çok üzgün. Futbol herkes için. Kadın-erkek herkes stadyumların ve güzel oyunun tadını çıkarmalı” denildi.

FIFA YASAK KOYSUN

SÜRGÜNDE olan İranlı müzisyen Arash Sobhani de FIFA Başkanı İnfantino’ya harekete geçme çağrısı yaptı. Sobhani, “İnfantino’nun doğru olanı yapması gerekiyor. Bütün İranlı kadınların stadyuma girmesine izin verene kadar İran Federasyonu yasaklansın. Kadınların da erkekler kadar hakkı olmalı” dedi.