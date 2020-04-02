FIFA'dan futbolcu sözleşmelerine koronavirüs ayarı geliyor

FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçların ne zaman başlayacağını bilmediklerini ve futbolun insan hayatından daha önemli olmadığını ifade etti.
Infantino, FIFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dikkat çekerek dünyanın yeni bir tehditle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Futbol camiasının takım halinde hareket etmesi gerektiğini kaydeden Infantino, "Hepimiz futbola yeniden başlamak isteriz ancak bunun ne zaman olacağını bilmiyoruz. Sağlık her şeyden önce gelir ve hastalık yenilene kadar önceliğimiz bu olmalı." ifadelerini kullandı.
FIFA Başkanı, yetkililerin uyarılarının dikkate alınması gerektiğini vurgulayarak, "Hiçbir maç insan hayatından daha önemli değil. Geleceğe yönelik güvenle çalışırken bu düşünceye de zihnimizde açıkça yer vermeliyiz." yorumunu yaptı.
Uluslararası maç takvimine değinen Infantino, bu konuya bir çözüm bulacaklarına inandığını kaydetti.
Futbolcu sözleşmelerine ilişkin görüşmeler yaptıklarını ifade eden Infantino, "Bu konuda halihazırda bir çalışma grubumuz var. Yakın zamanda kulüpleri ve futbolcuları koruyacak önerilerle gelecekler." değerlendirmesinde bulundu.
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FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüs salgını nedeniyle futbol dünyasında yaşanan sıkıntıların çözümüyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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