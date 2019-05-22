Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0966
  • 6,8038
  • 249.595
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar

FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar

FIFA'dan Dünya Kupası ile ilgili tarihi karar

FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planını rafa kaldırdı ve 32 takımla düzenleneceğini açıkladı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 2022 Dünya Kupası'nın 48 takımla yapılması planından vazgeçti. 

FIFA'dan yapılan açıklamada, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nın komşu ülkelerin de dahil edilmesiyle ilk kez 48 takımla organize edilmesi planının ayrıntılı ve etraflı çalışmaların ardından şimdilik rafa kaldırıldığı kaydedildi. 

2022 Dünya Kupası'nın başta planlandığı gibi 32 takımla düzenleneceği ve 5 Haziran'daki FIFA Kongresi'nde farklı bir öneri getirilmeyeceği aktarıldı. 

2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Survivor Türkiye-Yunanistan´da boy gösterecek olan yarışmanın eski isimleri Dominik´e geldi. Nefesle

Survivor´un Efsane İsimleri Dominik´te

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

2 DHKP-C'li teröriste tutuklandı

Başlarını belaya sokan hayvanların zor anları