FIFA menajeri: '20 milyon euroyu Vedat Muriqi'ye vermezdim'

Sezon başında Fenerbahçe'den Lazio'nun yolunu tutan Kosovalı forvet Vedat Muriqi için çarpıcı bir açıklama geldi.
FIFA Menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun yerinde olsa Muriqi transferini gerçekleştirmeyeceğini belirtti.
"20 MİLYONU FARKLI ŞEKİLDE HARCARDIM"
Anellucci sözlerinde; "Yeni transferlerden Hoedt, takıma uyum sağladı. Inzaghi'nin seçimlerinden biriydi. Muriqi için ise 20 milyon avroyu farklı bir şekilde harcardım. 6-7 milyon avro karşılığında yedek bir forvet alır ve kalan parayı diğer mevkiler için harcardım. Tabii kğii bu benim fikrim, belki de Muriqi bundan sonra ne kadar önemli bir oyunu olduğunu kanıtlar." dedi.
26 yaşındaki Kosovalı forvet, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 8 resmi maçta takımına gol veya asist katkısı sağlayamadı.
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FIFA menajeri Claudio Anellucci, Lazio'nun sezon başında transfer ettiği Vedat Muriqi hakkında çarpıcı sözler sarf etti.