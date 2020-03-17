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  • 17 Mart 2020 Salı 07:42
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  • 17 Mart 2020 Salı 07:42

FIFA Başkanı Infantino: 'Otoriteler önlemleri alsın'

FIFA Başkanı Infantino: 'Otoriteler önlemleri alsın'

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FIFA Başkanı Gianni Infantino yaptığı açıklamada koronavirüs tüm futbol camiasını ilgilendiren mesajlar verdi.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, koronavirüsün derinden vurduğu futbolla ilgili bilgilendirme ve değerlendirme mesajı yayınladı.

Infantino açıklamasında tüm dünyadaki futbol otoritelerini virüs ile ilgili önlemler almaya çağırarak, "Şimdi taraftarları, futbolcuları, antrenörleri ve oyunumuza değer katan herkesi korumak için elimizden geleni yapmalıyız. En önemlisi de yetkililerin virüsun daha geniş kitlelere yayılmasını önlemesi için tüm önlemler alınmalı" sözlerini kullandı.

Kovid-19'un kitlelere yayılmasını azaltmak için FIFA olarak çalışmalar yaptığını da sözlerinşi ekleyen Başkan Infantino, "Virüsun yayılmasıyla ilgili pratik öneriler ve futbolcuların yapacakları konusunda farkındalık oluşturmak için girişimlerimizi başlatıyoruz. Sağlık ve Spor dayanışması ile bu önemli zamanları atlatacağız". Genel olarak spor, özellikle de futbol normale döndükten sonra dünyamızın iyileşmesine yardım edecek önemli bir rol oynayabilir" ifadelerini kullandı.

(Sporx)

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