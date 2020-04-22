FIBa hakemi Esperanza Mendoza, koronavirüse karşı hastanede çalışıyor

FIBA'dan yapılan açıklamada, hakem Mendoza'nın koronavirüsle mücadele kapsamında 1 aydan uzun süredir İspanya'nın Salamanca şehrinde yaşlı hastaların bulunduğu hastanede hemşire asistanı olarak çalıştığını belirtildi.
Açıklamada Mendoza'nın, "Hemşire asistanı olarak çalışmaya başlamadan önce olayın ciddiyetinin tam olarak farkında değildim. Virüsün agresifliği karşısında şoka uğradım. Bazen çaresiz hissedebiliyorsunuz çünkü yaşlı insanlara bulaştığında elinizden bir şey gelemeyebiliyor." ifadelerine de yer verildi.
Mendoza, 2017'den beri İspanya'nın en üst seviye basketbol ligi olan Liga Endesa'da hakemlik yapıyor. 36 yaşındaki hakem ayrıca geçen yaz Sırbistan'da düzenlenen FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalmıştı.
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