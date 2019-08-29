FIBA Dünya Kupası tarihinden notlar

Başkent Buenos Aires'te 22 Ekim-4 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya 10 ülke katıldı. Ev sahibi Arjantin'in yanı sıra Mısır, Ekvador, ABD, Fransa, Brezilya, Şili, Peru, İspanya ve Yugoslavya organizasyonda mücadele etti. Uruguay ise katılma hakkı kazanmasına rağmen Arjantin'in basın mensuplarına vize vermemesini protesto etmek amacıyla şampiyonada yer almadı.

İlk organizasyonda ev sahibi Arjantin, Buenos Aires'te yapılan final karşılaşmasında ABD'yi 64-50 yenerek mutlu sona ulaştı. ABD gümüş, Şili ise bronz madalya aldı. Arjantin, turnuvada oynadığı 6 maçı da kazandı.

Kupada Brezilya'nın Mısır'ı 38-19 yendiği karşılaşma, şampiyona tarihinde en az sayı atılan (Toplam 57 sayı) maç oldu.

Organizasyonda en fazla farkla biten karşılaşma ise Mısır ile Arjantin arasında oynandı. Arjantin rakibini 35 sayı farkla, 68-33 mağlup etmişti. Mısır'ın Fransa karşısında ilk yarıyı 10-9 önde tamamladığı karşılaşma ise hala kupa tarihinde ilk yarıda en az sayı atılan maç olma özelliğini taşıyor.

İlk şampiyonanın en skorer ismi ise İspanyol Alvaro Salvadores Salvi oldu. Oynadığı 4 maçta 55 sayı atan Salvi, 13,8 ortalama tutturdu. Arjantinli Oscar Furlong ise kupanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

1954 Dünya Şampiyonası

1954 yılında Brezilya'da düzenlenen ikinci Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı.

Brezilya'da 22 Ekim-5 Kasım 1954 tarihlerinde gerçekleştirilen Dünya Kupası'nda ev sahibi Brezilya ikinci, Filipinler ise üçüncü sırayı aldı. Bu şampiyonada ABD Milli Takımı'na altın madalyayı kazandıran kadrodaki oyuncuların hepsi Caterpillar çalışanıydı.

Rio de Janeiro'da oynanan turnuvada Brezilya, Filipinler, Paraguay, ABD, Peru, Kanada, Fransa, Uruguay, Yugoslavya, Şili, Tayvan ve İsrail yer aldı. Şampiyonada A Grubu'nda Brezilya, Filipinler ve Paraguay, B Grubu'nda ABD, Kanada ve Peru, C Grubu'nda Uruguay, Fransa ve Yugoslavya, D Grubu'nda ise Tavyan, İsrail ve Şili mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırada yer almayı başaran Brezilya, Filipinler, ABD, Kanada, Uruguay, Fransa, Tayvan ve İsrail final grubuna yükseldi. Şampiyonada oynadığı 9 maçı da kazanan ABD, yenilgisiz şampiyon oldu.

1954 Dünya Şampiyonası'nın en skorer ismi Uruguaylı Oscar Aldo Moglia oldu. Moglia oynadığı 9 maçta 168 sayı atarak, 18,7 ortalama tutturdu. Şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) ABD'den James Kirby Minter seçildi.

1959 Dünya Şampiyonası

Şili'nin ev sahipliği yaptığı 1959 Dünya Şampiyonası açık havada oynandı.

Ev sahibi Şili, maçların oynanacağı salonun yapımını zamanında tamamlayamadı ve 1958 yılında yapılması planlanan şampiyona, 1959 yılının ocak ayında gerçekleştirildi. Şampiyona gecikmeli düzenlenmesine rağmen, salonun yapımı tamamlanamadı ve karşılaşmalar futbol maçlarının oynandığı stada taşınarak açık havada gerçekleştirildi.

Başkent Santiago'da 16-31 Ocak tarihlerinde düzenlenen 1959 Dünya Kupası'nda kupaya uzanan takım ise Brezilya oldu. ABD gümüş madalya alırken, ev sahibi Şili üçüncü sırada kendisine yer buldu.

Toplam 13 takımın mücadele ettiği şampiyonaya ev sahibi Şili'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan, Uruguay, Meksika, Kanada, Porto Riko, Filipinler, Sovyetler Birliği ve Bulgaristan katıldı. Şili'nin ev sahibi olduğu için doğrudan final grubuna kaldığı şampiyonada, A Grubu'nda Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Tayvan ve ABD, B Grubu'nda Brezilya, Kanada, Meksika ve Sovyetler Birliği, C Grubu'nda ise Bulgaristan, Filipinler, Porto Riko ve Uruguay mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan ABD, Tayvan, Brezilya, Sovyetler Birliği, Bulgaristan ve Porto Riko final grubunu oluşturan takımlar oldu.

Şili'nin üçüncüsünü düzenlediği 1959'daki kupanın kaderini, bir anlamda o dönem yaşanan siyasi gelişmeler belirledi. Şampiyonanın final grubunda yenilgisiz olarak yoluna devam eden Sovyetler Birliği, gruptaki son maçında, Çin ile siyasi sorunlar yaşayan rakibi Tayvan karşısına çıkmayı reddetti ve bu kararından dolayı hükmen mağlup sayıldı. Sovyetler Birliği bu sonucun ardından şampiyonluk yarışında devre dışı kalırken Brezilya şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük için mücadele eden Şili ise Bulgaristan'ın da Tayvan ile karşılaşmayı reddetmesinin ardından hükmen mağlup edilmesiyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu Tayvan'dan James Chen oldu. 7 maçta 141 sayı atan Chen, 20,1 sayı ortalamasıyla oynadı. Brezilyalı Pasos Amaury şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

1963 Dünya Şampiyonası

Brezilya, 1963 yılında ikinci kez Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Dördüncüsü düzenlenen kupaya 13 ülke katıldı. A Grubu'nda Kanada, Fransa, Sovyetler Birliği ve Uruguay, B Grubu'nda Japonya, Peru, Porto Riko ve Yugoslavya, C Grubu'nda Arjantin, İtalya, Meksika ve ABD mücadele etti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Sovyetler Birliği, Fransa, Yugoslavya, Porto Riko, ABD ve İtalya, final grubuna yükseldi.

Final grubunda, ev sahibi olduğu için direkt katılma hakkı kazanan Brezilya, oynadığı 6 maçı da kazanarak, yenilgisiz şampiyonluğa ulaştı. Tek yenilgisi Brezilya karşısında alan Yugoslavya gümüş, Sovyetler Birliği ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu Peru'dan Ricardo Duarte oldu. Yedi maçta 162 sayı atan Duarte, 23,1 ortalamayla oynadı. Brezilyalı Marques Wlamir, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

1967 Dünya Şampiyonası

Dünya Basketbol Şampiyonası'nın beşincisi 1967 yılında Uruguay'da yapıldı.

27 Mayıs-11 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen organizasyonda birincilik kürsüsünde yer alan Sovyetler Birliği, ilk altın madalyasını kazandı. Şampiyonada Yugoslavya gümüş, Brezilya ise bronz madalya aldı.

Ilıman iklime sahip olup, yıl boyunca ortalama 13 derecelik sıcaklığı bulunan Uruguay'da, 1967 yılında yapılan şampiyonada dondurucu soğuklar yaşandı. Olumsuz hava koşullarından dolayı şampiyonanın yapıldığı salonlara ısıtma sistemleri sonradan eklendi.

Şampiyonanın A Grubu'nda İtalya, Meksika, Yugoslavya ve ABD, B Grubu'nda Arjantin, Peru, Japonya ve Sovyetler Birliği, C Grubu'nda ise Brezilya, Paraguay, Polonya ve Porto Riko mücadele etti.

Toplam 13 ülkenin katıldığı şampiyonada gruplarında ilk iki sırayı alan Yugoslavya, ABD, Sovyetler Birliği, Arjantin, Brezilya ve Polonya final grubuna yükseldi. Ev sahibi Uruguay ise direkt final grubuna katıldı.

Montevideo'nun Cilindro Municipal Salonu'nda yapılan final grubu maçlarında sadece ABD'ye 59-58 yenilen Sovyetler Birliği, şampiyonayı zirvede tamamladı. Grupta, Polonya'yı 86-61, Brezilya'yı 78-74, Arjantin'i 96-61, Uruguay'ı 60-54 ve Yugoslavya'yı 71-59 yenen Sovyetler Birliği mutlu sona ulaştı.

Yugoslavya, final grubunda 6 maçta 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak averajla gümüş madalyanın sahibi oldu. Grupta 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Brezilya da averajla bronz madalya kazandı. Yugoslavya ve Brezilya ile aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip ABD, averajla dördüncü sırada yer aldı. Polonya beşinci, Arjantin altıncı, ev sahibi Uruguay ise yedinci sırayı elde etti.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu, 9 maçta 177 sayı atan (19,7 ortalama) Polonyalı Mieczyslaw Lopatka oldu. Yugoslavya'dan Ivo Daneu ise 1967 Dünya Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

1970 Dünya Şampiyonası

Dünya Şampiyonası, 1970 yılında ilk kez Güney Amerika'nın dışında, Avrupa'da yapıldı.

Güney Amerika'da yapılan ilk 5 organizasyonun ardından 1970 yılında düzenlenen 6'ıncı şampiyona Yugoslavya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplam 13 ülkenin katıldığı şampiyonada Yugoslavya ilk şampiyonluğunu elde etti. Yugoslavya'nın ardından Brezilya gümüş, Sovyetler Birliği ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada A Grubu'nda ABD, Çekoslovakya, Küba ve Avustralya, B Grubu'nda Brezilya, İtalya, Güney Kore ve Kanada, C Grubu'nda ise Sovyetler Birliği, Uruguay, Panama ve Birleşik Arap Emirlikleri karşılaştı. Yugoslavya ise şampiyonaya ev sahipliği yaptığı için final grubuna direkt olarak kaldı.

Grup karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alan ABD, Çekoslovakya, Brezilya, İtalya, Sovyetler Birliği ve Uruguay ile Yugoslavya final grubunda mücadele etti. Ev sahibi olmanın avantajını iyi kullanan Yugoslavya, 6 maçta 5 galibiyet, 1 yenilgiyle grubu ilk sırada tamamladı ve altın madalyaya uzandı. Yugoslavya, tek yenilgisini Sovyetler Birliği (87-72) karşısında aldı.

Final grubunu averajla ikinci sırada tamamlayan Brezilya, gümüş madalyanın sahibi oldu. Grupta Brezilya ile oynadığı karşılaşmayı 66-64 kaybeden Sovyetler Birliği ise averajla üçüncü sırayı aldı ve bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu 8 maçta 261 sayı atan (32,6 ortalama) Güney Koreli Pa Shin Dong oldu. Sovyetler Birliği'nden Sergei Belov ise en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

1974 Dünya Şampiyonası

Porto Riko'da 1974 yılında gerçekleştirilen yedinci şampiyona tarihin en çekişmeli mücadelesine sahne olurken, kürsüye çıkan 3 takımın da puanları aynıydı.

Porto Riko'da 3-14 Temmuz 1974 tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvaya ilk kez 14 takım katıldı. Şampiyonada Sovyetler Birliği altın, Yugoslavya gümüş, ABD ise bronz madalya kazandı.

Kupada Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Meksika, Sovyetler Birliği, Arjantin, Filipinler, İspanya, ABD, Avustralya, Kanada, Küba, Çekoslovakya, son şampiyon Yugoslavya ve ev sahibi Porto Riko yer aldı.

A Grubu'nda Brezilya, Orta Afrika Cumhuriyeti, Meksika ve Sovyetler Birliği, B Grubu'nda Arjantin, Filipinler, İspanya ve ABD, C Grubu'nda Avustralya, Kanada, Küba ve Çekoslovakya mücadele etti. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan Sovyetler Birliği, Brezilya, ABD, İspanya, Küba ve Kanada final grubuna yükseldi. Porto Riko evsahibi takım olduğundan, Yugoslavya ise son şampiyon unvanından dolayı final grubuna direkt katıldı.

Birincinin averajla belirlendiği şampiyonada, kürsüye çıkan takımlar arasındaki ilk maçta Yugoslavya, Sovyetler Birliği'ni 82-79 yendi. Yugoslavya şampiyonluk adaylarından yenilgisiz ABD ile oynadığı maçı kaybetti. İlk yarıyı 50-41 önde tamamlayan Yugoslavya, ABD'ye 91-88 mağlup oldu. ABD ise kazandığı takdirde şampiyon olacağı maçta Sovyetler Birliği'ne yenildi. İlk yarısı 55-55 berabere biten maçta rakibini 105-94 yenen Sovyetler Birliği, averajla şampiyonluğu elde etti. Aynı puana sahip takımlardan Yugoslavya averajla gümüş, ABD ise averajla bronz madalya aldı.

1974 Dünya Şampiyonası'nda Sovyetler Birliği'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'ni 92 sayı farkla (140-48) mağlup ettiği maç, şampiyona tarihinde hala en yüksek farkla sona eren maç olma özelliğini taşıyor.

Oynadığı 7 maçta 189 sayı atan (27 ortalama) Meksikalı Arturo Guerrero şampiyonanın sayı kralı oldu. Yugoslavya'dan Dragan Kicanovic şampiyonanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

1978 Dünya Şampiyonası

Dünya Şampiyonası, 1978 yılında ilk kez Asya kıtasında organize edildi.

Organizasyonun sekizincisi 1978 yılında Filipinler'de düzenlendi. Yugoslavya'nın yenilgisiz altın madalyaya ulaştığı şampiyonada, Sovyetler Birliği gümüş, Brezilya ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Kanada, Güney Kore, Senegal, Yugoslavya, Brezilya, Çin, İtalya, Porto Riko, Avustralya, Çekoslovakya, Dominik Cumhuriyeti, ABD, Sovyetler Birliği ve ev sahibi Filipinler olmak üzere toplam 14 takım mücadele etti.

A Grubu'nda Kanada, Güney Kore, Senegal, Yugoslavya, B Grubu'nda Brezilya, Çin, İtalya, Porto Riko, C Grubu'nda Avustralya, Çekoslovakya, Dominik Cumhuriyeti ve ABD mücadele etti. Gruplarında ilk iki sırayı alan Yugoslavya, Kanada, Brezilya, İtalya, ABD ve Avustralya yarı final grubuna katıldı. Şampiyonanın yarı final grubuna Filipinler ev sahibi olarak, Sovyetler Birliği ise son şampiyon unvanıyla direkt katılmaya hak kazandı.

Grubu ilk iki sırada tamamlayan Sovyetler Birliği ile Yugoslavya altın madalya, üçüncü ve dördüncü sıradaki Brezilya ve İtalya ise bronz madalya mücadelesinde karşılaşma şansı yakaladı.

Altın madalyanın sahibini belirleyecek karşılaşmada Yugoslavya ve Sovyetler Birliği arasında kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu. Yugoslavya, normal süresi 73-73'lük skorla sona eren maçta rakibini 82-81 yenerek altın madalya aldı. Şampiyonanın üçüncüsünü belirleyecek maçta ise Brezilya, İtalya'yı 86-85 mağlup ederek, ülkesine bronz madalya ile döndü.

1978 Dünya Şampiyonası'nda Brezilya'nın Çin'i 154-97 yendiği maç, toplam 251 sayı ile şampiyona tarihine en çok sayı atılan maç olarak geçti.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu, 7 maçta 188 sayı atan (26,9 ortalama) Çekoslovakya'dan Kamil Brabenec oldu. Yugoslavya'dan Drazen Dalipagic ise en değerli oyuncu (MVP) seçildi.

1982 Dünya Şampiyonası

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası için geri sayım sürerken, 1982'deki organizasyonda altın madalyayı Sovyetler Birliği aldı.

Eski adıyla Dünya Şampiyonası, 1982'de Kolombiya'nın ev sahipliğinde 15-28 Ağustos tarihlerinde düzenlendi. Bogota, Bucaramanga, Cali, Cucuta ve Medellin şehirlerinde oynanan maçlara 13 ülke katıldı. Sovyetler Birliği altın madalya alırken, ABD gümüş, Yugoslavya bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın A Grubu'nda Çin, Panama, İspanya, ABD, B Grubu'nda Avustralya, Brezilya, Fildişi Sahili, Sovyetler Birliği, C Grubu'nda ise Kanada, Çekoslovakya, Uruguay ve Yugoslavya karşılaştı. Kolombiya, ev sahibi olduğu için final grubunda direkt yer alma hakkına sahip oldu.

Grup karşılaşmaları sonunda ilk iki sırada yer alan İspanya, ABD, Sovyetler Birliği, Avustralya, Yugoslavya ve Kanada kozlarını final grubunda paylaştı.

Final grubunu ilk sırada tamamlayan ABD ile ikinci sıradaki Sovyetler Birliği finalde karşılaştı. Grupta 99-93 yenildiği rakibini final maçında 95-94 yenen Sovyetler Birliği, altın madalyanın sahibi oldu. Üçüncülük maçında İspanya'yı 119-117 mağlup eden Yugoslavya da bronz madalya elde etti.

Organizasyonda 7 maçta 171 sayı atan (24,4 ortalama) Panamalı Rolando Frazer sayı kralı oldu. Aynı zamanda en değerli oyuncu seçilen (MVP) Frazer, turnuva tarihinde hem en skorer oyuncu hem de MVP seçilen ilk basketbolcu oldu.

1986 Dünya Şampiyonası

İspanya'da ilk kez 1986 yılında düzenlenen şampiyonada altın madalyayı ABD kazandı.

1986 Dünya Basketbol Şampiyonası, 5-20 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. İlk kez 24 takımın katıldığı turnuvada ABD altın madalya kazanırken, Sovyetler Birliği gümüş, Yugoslavya ise bronz madalyaya ulaştı.

Şampiyonaya başvuran ülke sayısı çok fazla olduğu için Avrupa takımları arasında eleme maçları oynandı. Türkiye'nin de katıldığı Avrupa Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan Batı Almanya, Arnavutluk, İtalya ve Türkiye arasından İtalya ile Batı Almanya şampiyona vizesi aldı. Yugoslavya, Hollanda, Yunanistan, Fransa ve İsrail ise Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan diğer ülkeler oldu.

Şampiyonada, Brezilya, Fransa, Yunanistan, Güney Kore, Panama, İspanya, Angola, Avustralya, Küba, İsrail, Sovyetler Birliği, Uruguay, Çin, Fildişi Sahilleri, İtalya, Porto Riko, ABD, Batı Almanya, Arjantin, Kanada, Malezya, Hollanda, Yeni Zelanda ve Yugoslavya mücadele etti.

A Grubu'nda Brezilya, Fransa, Yunanistan, Güney Kore, Panama, İspanya, B Grubu'nda Angola, Avustralya, Küba, İsrail, Sovyetler Birliği, Uruguay, C Grubu'nda Çin, Fildişi Sahili, İtalya, Porto Riko, ABD, Batı Almanya, D Grubu'nda ise Arjantin, Kanada, Malezya, Yugoslavya, Hollanda ve Yeni Zelanda karşılaştı.

Gruplarda yapılan maçlar sonunda Brezilya, İspanya, Yunanistan, Sovyetler Birliği, İsrail, Küba, ABD, İtalya, Çin, Yugoslavya, Kanada ve Arjantin yarı final grubuna yükseldi. Yarı final grubuna kalan 12 ülke altışarlı iki grupta mücadele etti. Gruplarında iki sırayı alan 4 takım ABD, Yugoslavya, Sovyetler Birliği ve Brezilya yarı finale çıktı.

Şampiyonanın ilk yarı final maçında Sovyetler Birliği, oldukça çekişmeli geçen mücadelenin sonunda Yugoslavya'yı 91-90 yenerek adını finale yazdırdı. Diğer yarı final karşılaşmasında ise ABD ile Brezilya kozlarını paylaşırken, rakibini 96-80 mağlup eden ABD finale yükselen ikinci takım oldu. Çekişmeli geçen final maçında Sovyetler Birliği'ni 87-85 yenen ABD, şampiyonluğa ulaştı. Üçüncülük mücadelesinde Brezilya'yı 117-91 mağlup eden Yugoslavya da bronz madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu, Yunanistan Milli Takımı'ndan Nikos Galis oldu. Galis, oynadığı 10 maçta toplam 337 sayı üretirken maç başına 33,7 sayı ortalaması tutturdu. Yugoslavya'dan Drazen Petrovic ise şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

1990 Dünya Şampiyonası

İlk organizasyona 1950 yılında ev sahipliği yapan Arjantin, 40 yıl sonra 1990 Dünya Şampiyonası'nın da ev sahibi oldu.

Luna Park Salonu, Dünya Basketbol Şampiyonası tarihinde iki ayrı organizasyona ev sahipliği yapan tek tesis olarak adını tarih sayfalarına yazdırdı.

1990 Dünya Şampiyonası'nda takım sayısı 24'ten 16'ya düştü. Şampiyonada Yugoslavya altın, Sovyetler Birliği gümüş, ABD ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın A Grubu'nda Porto Riko, Yugoslavya, Venezuela, Angola, B Grubu'nda Brezilya, Avustralya, İtalya, Çin, C Grubu'nda ABD, Yunanistan, İspanya, Güney Kore, D Grubu'nda ise Sovyetler Birliği, Arjantin, Kanada ve Mısır yer aldı. İlk tur gruplarını ilk iki sırada bitiren Porto Riko, Yugoslavya, Brezilya, Avustralya, ABD, Yunanistan, Sovyetler Birliği ve Arjantin adını ikinci tura yazdırdı.

Takımlar dörderli olarak iki grupta kozlarını paylaşırken, karşılaşmalar sonunda Porto Riko, ABD, Yugoslavya ve Sovyetler Birliği yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final müsabakalarının ilkinde Sovyetler Birliği, Porto Riko'yu 98-82 yenerek finale adını yazdırdı. Yugoslavya da ABD'yi 99-91 mağlup etmeyi başardı ve finale çıktı.

Şampiyonluk mücadelesinde Sovyetler Birliği'ni 92-75'lik skorla mağlup eden Yugoslavya üçüncü kez bu kupayı kaldırdı. ABD ise Porto Riko'yu uzatma sonunda 107-105 yenerek kürsünün üçüncü basamağında yer aldı.

1990 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın sayı kralı Brezilyalı Oscar Schmidt oldu. Schmidt 8 maçta 277 sayı (34,6 ortalama) kaydetti. Yugoslavya takımından Toni Kukoc ise en değerli oyuncu seçildi.

1994 Dünya Şampiyonası

Dünya Basketbol Şampiyonası tarihi boyunca birçok gelişme olurken, belki de bunların en ilginci Kanada'da 1994 yılında düzenlenen şampiyonada yaşandı.

Toplam 16 ülkenin katıldığı şampiyonada karşılaşmalar aslında beyzbol sahası olan, üstü camla kaplı 70 bin kişilik salonda oynandı, final maçını 32 bin 616 biletli basketbolsever takip etti.

Şampiyonada NBA oyuncularıyla mücadele eden ABD altın, Rusya gümüş ve Hırvatistan ise bronz madalya aldı. "Rüya Takım 2" diye adlandırılan ABD Milli Takımı'nda, NBA yıldızları Alonzo Mourning, Dominique Wilkins, Dan Majerle, Reggie Miller, Mark Price ve Shaquille O'Neal yer aldı.

A Grubu'na ABD, Çin, İspanya ve Brezilya, B Grubu'nda Hırvatistan, Avustralya, Küba ve Güney Kore, C Grubu'nda Rusya, Kanada, Arjantin ve Angola, D Grubu'nda Yunanistan, Porto Riko, Almanya ve Mısır mücadele etti.

NBA yıldızlarından kurulu ABD Milli Takımı, şampiyonada oynadığı 8 maçı da farklı skorlarla kazanarak, mutlu sona ulaştı. Oynadığı 7 maçta 100 sayıyı geçen ABD, sadece Yunanistan karşısında 97 sayıda kaldı. ABD, İspanya'yı 115-100, Çin'i 132-77, Brezilya'yı 105-82, Avustralya'yı 130-74, Porto Riko'yu 134-83, Rusya'yı 111-94 ve Yunanistan'ı 97-58 yendi. "Rüya Takım 2" finalde bir kez daha karşılaştığı Rusya'yı tam 46 sayı farkla, 137-91 mağlup ederek, kupayı kaldırdı.

Üçüncülük maçında Yunanistan'ı 78-60 yenen Hırvatistan ise bronz madalya aldı.

Şampiyonanın sayı kralı Avustralya'dan Andrew Gaze oldu. Gaze, 8 maçta 191 sayı (23,9 ortalama) kaydetti. ABD'nin yıldız oyuncusu Shaquille O'Neal en değerli oyuncu seçildi.

1998'de kupayı Yugoslavya kaldırdı

Yunanistan, 1998 yılında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Tarihte 13. kez düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda 16 takım mücadele etti. Turnuvada ev sahibi Yunanistan'ın yanı sıra Yugoslavya, Rusya, ABD, İspanya, İtalya, Litvanya, Arjantin, Avustralya, Brezilya, Porto Riko, Kanada, Nijerya, Japonya, Senegal, Güney Kore yer aldı.

Tek yenilgisini İtalya'ya karşı grup maçlarında alan Yugoslavya, finalde Rusya'yı 64-62 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Rusya gümüş, ABD bronz madalya kazandı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu İspanya'dan Alberto Herreros oldu. 9 maçta 161 sayı atan Herreros, 17,9 ortalamayla oynadı. Yugoslavya'dan Dejan Bodiroga, şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi.

2002'de gülen taraf Yugoslavya

ABD, ilk kez 2002 yılında Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı.

Indianapolis'te 29 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen 2002 Dünya Şampiyonası'nda kupaya uzanan takım Yugoslavya oldu. Arjantin gümüş, Almanya bronz madalya kazandı. Ev sahibi ABD turnuvayı 6. tamamladı, Türkiye ise 9. sırayı aldı.

Toplam 16 takımın mücadele ettiği şampiyonaya ev sahibi ABD'nin yanı sıra Angola, Kanada, İspanya, Yugoslavya, Brezilya, Lübnan, Porto Riko, Türkiye, Cezayir, Çin, Almanya, Arjantin, Yeni Zelanda, Rusya ve Venezuela katıldı.

Şampiyonanın en skorer oyuncusu ve MVP'si Almanya'dan Dirk Nowitzki oldu. 9 maçta 216 sayı atan Nowitzki, 24 sayı ortalamasıyla oynadı.

2006'da İspanya şampiyon

2006 yılında düzenlenen 15. Dünya Şampiyonası'nda İspanya mutlu sona ulaştı.

Japonya'da 19 Ağustos-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Yunanistan ikinci, ABD ise üçüncü sırayı aldı. Türkiye'nin 6. tamamladığı turnuvaya katılan takımların sayısı, 1986'daki şampiyonanın ardından tekrar 16'dan 24'e çıkarıldı.

Saitama, Hamamatsu, Sendai, Sapporo ve Hiroshima'da oynanan şampiyonada ev sahibi Japonya ile Arjantin, Fransa, Lübnan, Nijerya, Sırbistan-Karadağ, Venezuela, Angola, Almanya, Yeni Zelanda, Panama, İspanya, Avustralya, Brezilya, Yunanistan, Litvanya, Katar, Türkiye, Çin, İtalya, Porto Riko, Senegal, Slovenya ve ABD yer aldı.

Oynadığı 9 maçın tamamından galip ayrılan İspanya Milli Takımı, finalde Yunanistan'ı 70-47 yenerek altın madalyaya ulaştı ve organizasyonda ilk şampiyonluğunu elde etti.

2006 Dünya Şampiyonası'nın en skorer ismi Çinli Yao Ming oldu. Ming oynadığı 9 maçta 152 sayı atarak, 25,3 sayı ortalaması tutturdu. İspanya'dan Pau Gasol ise turnuvanın MVP'si olma başarısı gösterdi.

Türkiye, 2010'da en büyük başarısını yakaladı

Türkiye, organizasyonda en büyük başarısını ev sahipliği yaptığı 2010'da elde etti.

İstanbul, Ankara, İzmir ve Kayseri'de 28 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyonaya 24 ülke katıldı. Turnuvada ev sahibi Türkiye'nin yanı sıra ABD, Arjantin, İspanya, Yunanistan, Sırbistan, Slovenya, Fransa, Brezilya, Porto Riko, Kanada, Avustralya, Hırvatistan, Rusya, Litvanya, Almanya, Çin, İran, Lübnan, Angola, Ürdün, Tunus, Yeni Zelanda, Fildişi Sahili yer aldı.

Şampiyonada ABD, Türkiye'yi İstanbul'daki final karşılaşmasında 81-64 yenerek mutlu sona ulaştı. Türkiye gümüş, Litvanya ise bronz madalya aldı. Tarihinin 4. şampiyonluğuna ulaşan ABD, turnuvada oynadığı 9 maçta 9 galibiyet elde etti. Tek mağlubiyetini finalde ABD'ye yenilerek alan Türkiye, turnuvada ikinci olarak tarihinin en büyük başarısını yakaladı.

Türkiye 2010'un en skorer ismi Arjantinli Luis Scola oldu. Oynadığı 9 maçta 244 sayı atan Scola, 27,1 sayı ortalaması tutturdu. ABD'li Kevin Durant ise turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Son şampiyonu ABD oldu

İspanya'nın ev sahipliğinde 2014'te gerçekleştirilen turnuvada 24 takım mücadele etti. İlk kez FIBA Dünya Kupası adıyla organize edilen şampiyonada İspanya'nın yanı sıra ABD, Angola, Mısır, Senegal, Meksika, Porto Riko, Arjantin, Dominik Cumhuriyeti, İran, Filipinler, Güney Kore, Fransa, Litvanya, Hırvatistan, Slovenya, Ukrayna, Sırbistan, Avustralya, Yeni Zelanda yer aldı. Türkiye, Brezilya, Finlandiya ve Yunanistan ise "wildcard" hakkıyla organizasyonda mücadele etti.

ABD, 2010'da olduğu gibi 2014'te de mutlu sona ulaşarak üst üste ikinci kez şampiyon oldu. Şampiyonluk sayısını beşe yükselten ABD, Yugoslavya'yı yakaladı. Finalde Sırbistan'ı 129-92 yenen ABD, turnuvadaki 9 karşılaşmasını da farklı kazandı.

Türkiye, "wildcard" hakkıyla katıldığı kupada çeyrek finale kadar yükseldi. Organizasyonda 4 galibiyet ve 3 yenilgi alan Türkiye, çeyrek finalde Litvanya'ya 73-61 mağlup oldu.

İspanya 2014'ün en skorer ismi ev sahibinden Pau Gasol oldu. Oynadığı 7 maçta 140 sayı üreten Gasol, 20 ortalama tutturdu. ABD'li Kyrie Irving ise turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.