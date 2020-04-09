FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı 1 yıl erteledi

Müthiş ikili yeniden bir araya geliyor! Terim bu kez muradına eriyor

Manu Lonjon'un haberine göre, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet, takımdan ayrılmak üzere. Beşiktaş ve Galatasaray'ın görüşmelerini sürdürdüğü Mısırlı yıldız, Sarı-Kırmızılılarla önemli mesafe katetmiş durumda. Cimbom, Feghouli ile yolların ayrılması halinde Trezeguet'ye imza attıracak.