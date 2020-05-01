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aksam.com.tr
  • 01 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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  • 01 Mayıs 2020 Cuma 08:00

Feyenoord'un Oğuzhan ve Lens ısrarı

Feyenoord'un Oğuzhan ve Lens ısrarı

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FEYENOORD, Beşiktaş'ın oyuncularına göz dikti.

AKŞAM

Hollanda ekibi kiralık olarak kadrosunda bulunan Oğuzhan Özyakup’u kesin olarak takımda tutmayı hedefliyor. Feyenoord, Jeremain Lens’i de kadrosuna katmayı planlıyor.

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Futbolcuların geçen sezondan ve bu yıldan, toplam 130 milyon TL'ye yakın alacakları ödendi. Sarı-Lacivertliler'in UEFA'ya borçsuzluk kâğıdı verme konusunda da sorunu kalmadı.

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Hırvat basını, 31 yaşındaki oyuncunun yeni sezonda takımdan ayrılacağını iddia etti. Tecrübeli savunmacıyı Bilic'in istediği de dile getirildi.

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Oğuzhan ve Lens ısrarı
Oğuzhan ve Lens ısrarı

Oğuzhan ve Lens ısrarı

FEYENOORD, Beşiktaş'ın oyuncularına göz dikti.

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertlilerin büyük oranda anlaştığı iddia edilen Nenad Bjelica, konuyla ilgili ilk kez konuştu. Ülkesinin basınına konuşan Hırvat teknik adam, “Şu anda evdeydim. Fenerbahçe ile görüştüğüm yönündeki iddiaları gazetelerde gördüm ancak kimseyle görüşmedim veya tanışmadım” dedi.
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