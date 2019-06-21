Fernando Torres futbolu bırakma kararı aldı

Futbol dünyasında bir dönem daha kapanıyor. 35 yaşındaki İspanyol golcü Fernando Torres, futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerini Japon ekibi Sagan Tosu'da sürdüren Torres, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda futbolu bırakma kararı aldığını belirterek Pazar günü konuyla ilgili basın toplantısı düzenleyeceğini bildirdi.

Atletico Madrid altyapısında yetişen ve başkent ekibinde genç yaşta kaptanlığa yükselen Torres, kariyeri boyunca Liverpool, Chelsea ve Milan gibi önemli kulüplerde de top koşturdu.

İki farklı dönemde Atletico Madrid forması giyen emektar yıldız, 2018 yazından bu yana Japonya Ligi'nde Sagan Tosu için ter döküyor.

Kulüp bazında Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi (2) ve FA Cup zaferi yaşayan Fernando Torres, İspanya Milli Takımı formasıyla da bir kez Dünya Kupası ve 2 kez Avrupa Şampiyonası kupası kaldırdı.