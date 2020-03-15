Fernando Muslera: Utanç verici bir gece yaşadık

Maçın oynanmasının "utanç verici" olduğunu ifade eden Muslera, "Bence utanç verici bir gece yaşadık, futbolun konuşulacak bir tarafı yok! Dünyada bir salgın var ve bu futbolun oynatılmaması gerekir. Böyle salgın sıkıntısı varsa, biz neden oynuyoruz! Ben bunu anlayamıyorum. Bu yapılan bize saygısızlık, taraftara da saygısızlık! Taraftarlar bu maça gelmek için para biriktiriyor, sabırsızlanıyor ancak gelemiyor. Madem bir sıkıntı var, taraftarlar gelmiyor, biz neden bu maçı oynuyoruz" dedi.
Galatasaray Beşiktaş maçı için geri sayım başladı! Süper Lig'in 26. hafta maçında Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk ediyor. İki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Maçı izlemek isteyen milyonlarca taraftar "Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta?" aramasını yapıyor. Peki, Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı...
süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Galatasaray ile seyircisiz oynanan ve 0-0 eşitlik ile sona eren maçın ardından konuştu.
Galatasaray ile Beşiktaş arasında seyircisiz oynanan ve 0-0 golsüz eşitlik ile sona eren maçın ardından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Başakşehir maçı sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, Medipol Başakşehir ile berabere kaldıkları maçına rdından açıklamalarda bulundu.