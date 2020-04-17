Fernando Muslera: Fatih Terim babam gibi

GSARAY'IN tecrübeli kalecisi Muslera, kulübün Instagram canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

AKŞAM



Uruguaylı yıldız, “Evde kal çağrısına uyuyorum, İstanbul’da evimizdeyiz. Ailemizle zaman geçiriyoruz. Öğlen idman yapıyorum, dizi ve filmlerle günlerimi geçiriyorum. Bir apartman dairesinde yaşıyorum. Atlamalar, zıplamalar yapamıyorum ama hocalarımızın antrenman programlarını yapıyorum” diye konuştu.

EVET EVET 31 YAŞINDAYIM!

Nando, “Takım arkadaşlarımı çok özledim, stadımı, taraftarımızı özledim. Temizlik değil ama yemek anlamında eşime yardım ediyorum. Seyrettiğim diziler var, eşimle Blacklist izliyoruz. Çocuklar olunca bu tip şeylere pek vakit ayıramıyoruz. Onlar uyuyunca bakıyoruz” diye konuştu. Bu arada GSTV muhabirinin, “31 yaşındasın” cümlesi üzerine 33 yaşındaki Muslera, gülerek, “Evet evet 31 yaşındayım” dedi.

ÇOK AYRI YERE KOYARIM

Tecrübeli oyuncu, “Burada baba olarak gördüğüm Fatih Terim ile çalıştım, ona çok teşekkür ederim. Taffarel ve Fadıl hocayı kaleci antrenörü olarak çok ayrı bir yere koyarım. Çocuklarıma karşı da başarılı bir baba profili çizmem lazım. Fatih Hocamız video konferanslar yaparak hepimizin halini sordu. Sağlık Bakanlığı’nın ve doktorların özverili çalışmalarını anlattı, bizim de çekincelerimiz bitti, çok rahatladık” yorumunda bulundu.

KADIKÖY’DEKİ FRİKİK

BU seneki en estetik 3 kurtarışı sorulan Muslera, “İlki Kadıköy’de Fenerbahçe maçında 2-1 öndeyken kurtardığım frikik. PSG maçında Di Maria’nın şutu. Sol elimle çıkarmıştım. Bir de Gençlerbirliği maçında evimizde kurtardığım frikik” dedi.

REKORLAR KIRILMALI

MUSLERA, “Bir sezonda 16 maç gol yememiştim, rekor Taffarel’deydi ama rekorlar kırılmak içindir. Yine kırmak isterim. Bunu yaparsam şampiyonluk yolunda büyük iş başarmış olurum ama bir kaleci gol yemiyorsa bu takımın başarısıdır” diye konuştu.

SAĞLIKÇILAR SAVAŞIYOR

URUGUAYLI kaleci, “Biz 11 kişi sahadaydık, defans yapıyorduk. Şimdi sağlıkçılar sahada ve savaşıyorlar. Onları dinlemeliyiz. Galatasaray taraftarına, Türk milletine sesleniyorum lütfen evde kalalım. Sağlık Bakanlığımız çalışıyor” mesajını verdi.