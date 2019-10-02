Fernando Muslera dün geceye damga vurdu

Galatasaray, Avrupa'da üst üste 9. maçını da kazanamadı, Devler Ligi'ndeki ikinci sınavından eli boş ayrıldı. Real Madrid'e fark atan (3-0) Paris SG karşısında ilk yarıda direnen Galatasaray, ikinci yarıda rakibine teslim oldu.

Icardi'nin 52. dakikada bulduğu gol sarı-kırmızılıları yıktı! 2 hafta sonunda Cimbom, 1 puanla 3. sırada kaldı.

Muslera maç sonrası, "Hak etmediğimiz bir yenilgi aldık. İkinci yarıda oyunu domine eden taraf bizdik. Ne yazık ki son vuruşlarda istediğimizi yapamadık. Sonuç belki iyi olmadı ama takımın iyi yolda olduğunu gördük. Takım isteğini ve hırsını bu maçta ortaya koydu" ifadelerini kullandı.

MUSLERA DAHA NE YAPSIN

Uruguaylı file bekçisi, PSG'nin yıldızlarına karşı duvar ördü. 7 net kurtarış yapan Muslera, savunmasına önlem alamadı

Paris Saint-Germain karşısında Galatasaray'da Fernando Muslera performansı ile göz kamaştırdı. Uruguaylı file bekçisi Fransız ekibinin yıldızlarına direnirken yaptığı 7 kurtarışla da Aslan'ı maçın içinde tuttu. Icardi'nin golü öncesinde savunmasına kızan Muslera gol sonrasında ise başta Radamel Falcao olmak üzere takımın geneline tepki gösterdi. Deneyimli file bekçisi karşılaşmanın ardından taraftarın alkışları arasında soyunma odasına girdi.

Muslera yaptığı 7 kurtarışla, Oblak'ın (8) ardından gecenin en çok kurtarış yapan kalecisi oldu.

(Sabah)