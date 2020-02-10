Fernando Muslera bir kez daha şampiyonluk modunu açtı!

Galatasaray'ın yıldız file bekçisi Fernando Muslera, 2011'de geldiği Galatasaray'da 5 şampiyonluk kazandı. Uruguaylı file bekçisi, bunların tamamında zaferin baş mimarlarından biri oldu.
Tecrübeli kaleci, bu sezon da son derece başarılı bir performans sergiliyor. Muslera, Kasımpaşa karşısında da kalesini kapattı.
Yıldız file bekçisi, bu sezon ligde forma giydiği 20 maçın 9'unda gol yemedi. Fernando Muslera, 16'yla kalesinde en az gol gören kaleci konumunda bulunuyor.
Muslera sezonun ikinci devresinde çıktıkları 4 maçta ise sadece iki gole izin verdi.
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