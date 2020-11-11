Fernando Gago yeşil sahalara veda etti

Arjantinli futbolcu Fernando Gago, aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını duyurdu. Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Gago, "Profesyonel futbolcu olarak kariyerime son verme kararı aldım. 15 yıllık kariyerimin ardından gönül rahatlığı ile bırakıyorum. Çocukken rüyalarımda bile hayal edemeyeceğim bir kariyere sahip oldum. Son yıllarda beni etkileyen, tekrarlayan sakatlıklar yaşadım. Hedeflerime ulaşmanın getirdiği mutluluk, bırakma kararımda etkili oldu. Futbol benim tutkum ve her zaman öyle olacak" dedi.
Kariyerine Arjantin ekibi Boca Juniors’ta başlayan 34 yaşındaki futbolcu, 2006 yılında İspanyol devi Real Madrid’e transfer oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu daha sonra sırasıyla Roma, Valencia, Velez Sarsfield ve Boca Juniors formaları giydi. Son olarak ise yine Velez’de oynadı.
Fernando Gago, Arjantin Milli Takımı’nda ise 61 kez görev aldı.
Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Samatta'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'ndeki Tanzanya-Tunus maçında forma giyemeyeceği ortaya çıktı. Sakat olduğu belirtilen başarılı forvetin 10 gün sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.
Sivas'tan 3 puanla dönen Galatasaray gözünü zirveye dikti. Milli aradan sonra sırasıyla Kayseri, Çaykur Rize (D), Hatay, Karagümrük (D) ve Göztepe ile karşılaşacak Cim-Bom galibiyet serisini 8 maça çıkarmayı hedefliyor.
Trabzonspor, Eddie Newton'ın ayrılığı sonrası göreve Abdullah Avcı'yı getirdi. Başarılı teknik adam, yaptığı kapsamlı sunum ve ortaya koyduğu projelerle Trabzonspor yönetimini mest etti.
Galatasaray'da geçtiğimiz hafta idmanda sakatlanarak antrenmanı yarıda bırakan ve Sivasspor maçında forma giyemeyen Radamel Falcao'nun Kayserispor maçında sahalara döndürülmesi planlanıyor.
Sivas maçı öncesi Marcao ve Saracchi'nin oynama arzusu sonrası tecrübeli hoca, şu sözleri sarf etti: "Bana böyle adamlar lazım!"
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao'ya yeni bir talip çıktı. İşte ayrıntılar...