Fernandes, Gökhan İnler, Maia... Beşiktaş'a 3 orta saha birden

Bonservisi elinde olan Portekizli futbolcu Manuel Fernandes ile el sıkışan Beşiktaş yönetiminin, Manuel Fernandes ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Son olarak Rus ekibi Lokomotiv Moskova'da forma giyen 33 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 1 milyon 100 bin euro maaş alacak.

Beşiktaş, 2010 - 2011 sezonu devre arasında Manuel Fernandes'i Valencia'dan kiralamış, ardından da bonservisini almıştı. Dört sezon Beşiktaş forması giyen Portekizli futbolcu, siyah-beyazlı takımda 112 maçta görev yapmış ve 20 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Manuel Fernandes, 2014 yılında ise bedelsiz olarak Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu.

Portekizli yıldız, geçen sezon Rus ekibiyle çıktığı 29 resmi maçta 4 gol attı, 7 de asist yaptı.

MAİA VE GÖKHAN İNLER DE RADARDA

TRTSpor İstanbul Müdürü Fırat Günayer ise Beşiktaş'ın Fernandes dışında Maia ve Gökhan İnler için de görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Günayer twitter'dan şu mesajı paylaştı: "Beşiktaş, Fernandes’i transfer edince, Maia iptal sananlar var..Maia’yla da anlaşma tamam..Gökhan İnler’le orta saha rotasyonu için görüşülüyor... 3 orta saha geliyorsa, o mevkiiden 1 ayrılık daha olabilir..."



Günayer, Beşiktaş'ın görüştüğü Gökhan İnler'in Başakşehir'den bonservisini alabilirse Beşiktaş'a geri dönebileceğini belirtti.

