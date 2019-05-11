Ferdi Kadıoğlu'na milli davet

Hollanda Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda ile Meksika'nın 21 yaş altı takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesinde 33 kişilik aday kadro belirlendi.

Fenerbahçe'de forma giyen 19 yaşındaki oyuncu Ferdi Kadıoğlu, aday kadroya davet edilen futbolcular arasında yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maçta 13 dakika süre alabildi.